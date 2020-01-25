Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Барыс
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Атлетик
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Болонья
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Северсталь
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Падерборн
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Аугсбург
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Локомотив
Футбол. Зарубежный
18:00
Валенсия
Барселона
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Адмирал
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Гранада
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
10:24 (мск), источник: Sport24

Россия выиграла 5 медалей из 6 на чемпионате Европы. Что происходит за пределами катка

Позитивный репортаж из Граца.

Наверх

Три из четырех соревновательных дней на чемпионате Европы позади. Его предварительные итоги для нас невероятно приятны. У России пять медалей из шести. И это еще не закончились соревнования девушек, где все было ясно задолго до того, как организаторы ЧЕ начали сооружать временные трибуны между полями, озером и аэропортом.

Единственная не наша бронза тоже наша. Грузин Морис Квителашвили родился в Москве, почти всю карьеру тренируется у Этери Тутберидзе и еще несколько лет назад выступал за Россию.

Пресс-конференция с участием Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой — вещь, к которой мы все уже давно привыкли. Девушки из «Хрустального» неизменно сидели вместе после обеих программ в финале Гран-при и на чемпионате России. Традиция продолжилась и на Европе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушки чувствуют себя в своей тарелке. Например, Алена Косторная перед стартом официальной части успела:

— Потренировать громкую речь;— искренне «удивиться» наблюдению организатора, что имена всех трех девушек начинаются на А;— смешно проверить микрофон;— найти смешной способ быстро закончить пресс-конференцию.

Во время загрузки произошла ошибка.

В одном из своих интервью Дмитрий Козловский говорил о том, что наши девушки настолько впереди остальных соперниц, что могут себе позволить ошибаться, но все равно выигрывать с огромным отрывом. Похоже, так теперь и в парах. Во всяком случае, на европейском уровне.

Серебряные призеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также обладатели бронзы Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин провели произвольные не без грубых ошибок, но все равно привезли остальным соперникам больше десяти баллов. В мире пока доминируют китайские дуэты, но после такого легкого подиума на ЧЕ, возможно, в Монреале все будет не так, как в недавнем финале Гран-при.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пятницу вообще все пресс-конференции проходили с участием россиян. И если девушки общались в основном на русском, то пары больше говорили на английском, хоть и большинство вопросов задавали наши журналисты. Только это заставляло вспомнить о том, что действие происходит на международном турнире.

На фоне рассуждающих о своих успехах российских фигуристов шумели отдыхающие VIP-гости чемпионата. Еще одно интересное решение организаторов — залы для пресс-конференций и банкетов не разделяла стена. По сути, все проходило в одном большом помещении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон — последний оплот сопротивления Европы на этом чемпионате. И то непобедимые французы после ритм-танца выигрывают у наших Никиты Кацалапова/Гийома Сизерона каких-то пять сотых балла. О том, произойдет ли в итоге сенсация в самом субъективном виде фигурного катания, станет известно в субботу примерно в 18−19 часов по Москве.

Вечером начнутся уже наши локальные разборки. Косторная, Трусова и Щербакова будут решать, кому из них быть чемпионкой на этот раз. Как бы не завершилась эта битва, мы уже знаем, кто придет на пресс-конференцию.

Читайте также
 Дочь пресс-секретаря Путина жестко раскритиковала русских: «Живут в моральной нищете»
Смертельный вирус атакует Россию. Виноваты китайские хоккейные клубы
ЧЕ: Косторная — лидер, Трусова и Щербакова решили свои задачи
Овечкин вошел в команду лучших игроков НХЛ по итогам десятилетия
Чумовой сэйв Василевского и буллит Бибера. Огонь мастер-шоу НХЛ
Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
Футболист «Боруссии» установил рекорд чемпионата Германии
Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь