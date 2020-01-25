Россия выиграла 5 медалей из 6 на чемпионате Европы. Что происходит за пределами катка
Позитивный репортаж из Граца.
Позитивный репортаж из Граца.
Три из четырех соревновательных дней на чемпионате Европы позади. Его предварительные итоги для нас невероятно приятны. У России пять медалей из шести. И это еще не закончились соревнования девушек, где все было ясно задолго до того, как организаторы ЧЕ начали сооружать временные трибуны между полями, озером и аэропортом.
Девушки чувствуют себя в своей тарелке. Например, Алена Косторная перед стартом официальной части успела:
— Потренировать громкую речь;— искренне «удивиться» наблюдению организатора, что имена всех трех девушек начинаются на А;— смешно проверить микрофон;— найти смешной способ быстро закончить
В одном из своих интервью Дмитрий Козловский говорил о том, что наши девушки настолько впереди остальных соперниц, что могут себе позволить ошибаться, но все равно выигрывать с огромным отрывом. Похоже, так теперь и в парах. Во всяком случае, на европейском уровне.
Серебряные призеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также обладатели бронзы Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин провели произвольные не без грубых ошибок, но все равно привезли остальным соперникам больше десяти баллов. В мире пока доминируют китайские дуэты, но после такого легкого подиума на ЧЕ, возможно, в Монреале все будет не так, как в недавнем финале
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Вечером начнутся уже наши локальные разборки. Косторная, Трусова и Щербакова будут решать, кому из них быть чемпионкой на этот раз. Как бы не завершилась эта битва, мы уже знаем, кто придет на