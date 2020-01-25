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18:56 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы. Соревнования проходят в австрийском Граце.

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Источник: РИА "Новости"

Российский дуэт показал результат 220,42 балла (88,73 в ритм-танце и 131,69 — в произвольном танце). Второе место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28; 88,78+131,50), третьими стали россияне Александра Степанова и Иван Букин (211,29; 83,65+127,64), россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро стали шестыми (188,03; 75,10+112,93). Пападакис и Сизерон впервые с 2015 года не смогли завоевать золото чемпионата Европы. В последний раз дуэт из России побеждал на чемпионате Европы в 2013 году, тогда золотые награды завоевали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

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24-летняя Синицина и 28-летний Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира (2019), бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019), двукратными чемпионами России (сезоны-2018/19 и 2019/20). В текущем сезоне российский дуэт одержал победы на двух этапах Гран-при — в китайском Чунцине и Москве, в финале серии фигуристы стали шестыми.

24-летняя Степанова и 26-летний Букин в третий раз завоевали бронзовые награды чемпионата Европы (2015, 2018, 2020), один раз фигуристы становились серебряными призерами (2019). В активе фигуристов золото (2013) и две бронзовые награды (2011, 2012) финалов юниорских Гран-при. В этом сезоне спортсмены два раза стали вторыми на этапах Гран-при, а в финале серии заняли четвертое место.

24-летняя Пападакис и 25-летний Сизерон являются четырехкратными чемпионами мира (2015, 2016, 2018, 2019), на мировом первенстве 2017 года дуэт стал вторым. Также в их активе пять побед на европейских первенствах и серебро Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Им принадлежат рекорды в ритм-танце (90,03), произвольном танце (136,58) и по сумме баллов (226,61).

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Позднее в субботу произвольную программу представят женщины. Чемпионат Европы завершится 26 января показательными выступлениями.

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