Фигуристы Синицина и Кацалапов признались, что оставили все силы на льду ради победы на ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

В субботу российский дуэт завоевал золотые медали чемпионата Европы в танцах на льду, набрав 220,42 балла. Синицина и Кацалапов опередили французский дуэт Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон на 0,14 балла.

«Мы просто счастливы, мы оставили все на льду, — сказал Кацалапов. — Сейчас нет слов, не верится. Мы много работали, даже поменяли некоторые кусочки в музыке. У нас был настрой — идти вперед, несмотря ни на что».

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«Когда мы ожидали оценки, то очень переживали, — сказала Синицина. — Это необъяснимые ощущения, когда смотришь и не понимаешь, что будет. Сегодня было больше болельщиков, чем вчера, много российских болельщиков, российских флагов, да и из других стран зрители за нас болели. Поэтому не было ощущения маленького зала».

Чемпионат Европы завершится 26 января показательными выступлениями.