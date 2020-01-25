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20:20 (мск), источник: Sport24

Синицина/Кацалапов сенсационно победили Пападакис/Сизерона на ЧЕ. Это просто праздник какой-то!

У Букина и Степановой — бронза.

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Источник: РИА "Новости"

Четвертый день чемпионата Европы в Австрии начался с произвольного танца. Казалось бы, это же танцы, какая интрига… Но нет. По накалу страстей этот вид внезапно уделал все остальные.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро не смогли удержать пятую строчку, проиграв британской паре Лайла Фир/Льюис Гибсон. Оба дуэта набрали одинаковую базовую стоимость программ, однако все решили судейские плюсы. За свою яркую программу под песни Мадонны англичане набрали почти на 5 баллов больше по технике. Слишком большой отрыв. Кроме того, Тиффани и Джонатан уступили еще и в компонентах. Итог — 112,93 против 118,08 балла. Не в ногах были сегодня россияне.

Первый канал

Александра Степанова и Иван Букин заметно спрогрессировали после финала Гран-при. Сегодняшний прокат был намного увереннее и качественнее. Судьи считали так же — по базовой стоимости они проиграли только Синициной/Кацалапову, обойдя действующих чемпионов мира Пападакис и Сизерона. Лучший результат сезона для Вани и Саши за произвольный танец — 127,64.

Первый канал

Виктория Синицина и Никита Кацалапов год назад остались за чертой призеров чемпионата Европы из-за падения партнера на твиззлах. Сегодня они выдали прокат жизни. Все элементы были исполнены на одном дыхании, качественно и эффектно. Баллы соответствующие — 131,69, новый личный рекорд. И серьезная заявка на победу.

Первый канал

Перед началом турнира никто не сомневался в очередной победе Габриэллы Пападакис/Гийома Сизерона. Кроме, может быть, тех, кто в шутку поставил на Вику с Никитой. Дрогнули нервы чемпионов: в секции твиззлов партнер пошатнулся, ему поставили 3-й уровень сложности (при пересмотре подняли до 4) и снизили GOE. Возникла проблема и с дорожкой: Габриэлла получила всего 2-й уровень сложности за секцию на одной ноге, но на GOE ошибки никак не отразились. Очень долго судейская панель высчитывала итоговый результат. Настолько, что публика уже начала свистеть. 131,50 балла и первый проигрыш с Олимпийских игр в Корее. 14 сотых решили судьбу чемпионства.

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Долгое ожидание, вероятно, повлияло на прокат итальянского дуэта Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Они потеряли уровни сложности на одноножной и диагональной дорожках шагов. Да и плюсовали их не так щедро, как вчера. Шарлен и Марко проиграли по технике Александре и Ивану более 4 баллов. Итог — 120,92 балла и четвертое место.

Сегодня случилось то, чего никто не мог даже предположить. Сразу посыпались восторженные комментарии. Переплюнул всех известный комментатор Андрей Журанков.

«Вся страна с ума сходит! Я очень надеялся на эту победу. Это просто круто, мы уделали французов! Это самое главное, вообще супер. При том, что и лобби, и судейские стереотипы играли за французов, Вика и Никита уделали их. Я представляю, какая там была пауза, потому что в Граце просто менялся мир для этих людей. Степанова и Букин тоже большие молодцы. Две пары в черном: Пападакис — Сизерон и Степанова — Букин. У наших Тимберлейк, у французов тоже современная хореография. И наши в этой хореографии не смотрятся хуже. Это очень важно, что две пары на этом чемпионате Европы все показали. Одна обыграла французов, вторая пока ступенькой ниже, но смотрелась не хуже. Я считаю, что это грандиозный успех российских танцев на льду. До крика радуюсь этому триумфу!».

Анастасия Логинова

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