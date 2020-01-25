«Синицина и Кацалапов уделали французов. До крика радуюсь!» Комментатор оценил победу россиян

«Вся страна с ума сходит! Я очень надеялся на эту победу. Это просто круто, мы уделали французов! Это самое главное, вообще супер. При том, что и лобби, и судейские стереотипы играли за французов, Вика и Никита уделали их. Я представляю, какая там была пауза, потому что в Граце просто менялся мир для этих людей. Судьи сидели и не понимали, там же получилась непонятная история. Там так и должны были засчитать: второй уровень за блок на одной ноге у нее и третий у него. Непонятно, почему сначала звезду поставили как за невыполненный элемент. Это сто процентов, что у нее второй уровень за этот блок. Это было понятно! Когда французов вплотную наши прижали после ритм-танца, вот тут все и было видно. Я внимательно смотрел французскую пару: у них идет первая дорожка вращательная и она намного слабее! У наших она сложнее. Дальше у них шел кусок, когда они 20 секунд стояли, что называется у них хореографической дорожкой шагов. У них за всю нее всего штук пять шагов, они просто стоят на месте и перекатываются. Ребят, давайте не будем хореографическое стояние называть хореографической дорожкой шагов и так плюсовать за это. На самом деле, танец Синициной и Кацалапова сложнее, насыщеннее и выкатаннее. Я вспоминаю сентябрьский контрольный прокат. Я тогда сказал Вике и Никите: “Что это вообще было? Объясните. У вас разваленная постановка, не смотрится”. Никита мне ответил: “Да, сегодня катались очень плохо. Танец еще не готов, я не буду объяснять всю нашу задумку, потому что мы должны докатать до такого уровня, чтобы все прочувствовали. Это нельзя понять, это нужно прочувствовать!” Это Никита сказал в сентябре. Слава богу, что 25 января они достигли такого уровня, что все действительно прочувствовали их танец. И технически они сегодня были просто безупречны. Они могут еще лучше, будем в это верить. Степанова и Букин тоже большие молодцы. Две пары в черном: Пападакис — Сизерон и Степанова — Букин. У наших Тимберлейк, у французов тоже современная хореография. И наши в этой хореографии не смотрятся хуже. Это очень важно, что две пары на этом чемпионате Европы все показали. Одна обыграла французов, вторая пока ступенькой ниже, но смотрелась не хуже. Я считаю, что это грандиозный успех российских танцев на льду. До крика радуюсь этому триумфу!» — сказал Журанков в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Федоровым.