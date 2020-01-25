Навка рассказала, что рада до слез победе фигуристов Сицициной и Кацалапова на ЧЕ

Синицина и Кацалапов заняли первое место с 220,42 баллами, вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28), третьими — россияне Александра Степанова и Иван Букин (211,29).
«Я очень рада за наших ребят, особенно за Вику с Никитой, просто до слез. Мне особенно приятно, что это произошло в Татьянин день, — сказала Навка. — Приятно за наше мужское катание, за спортивные пары — весь пьедестал заняли. Единственное, что хочу пожелать всем ребятам, — главное сейчас не расслабляться, это только начало, самый важный старт будет через два года».
Ранее на чемпионате Европы Дмитрий Алиев завоевал золото в мужском одиночном катании, а Артур Даниелян — серебро. В соревнованиях спортивных пар весь пьедестал остался за россиянами: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли золото, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — серебро, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — бронзу.