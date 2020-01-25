Навка рассказала, что рада до слез победе фигуристов Сицициной и Кацалапова на ЧЕ

«Я очень рада за наших ребят, особенно за Вику с Никитой, просто до слез. Мне особенно приятно, что это произошло в Татьянин день, — сказала Навка. — Приятно за наше мужское катание, за спортивные пары — весь пьедестал заняли. Единственное, что хочу пожелать всем ребятам, — главное сейчас не расслабляться, это только начало, самый важный старт будет через два года».