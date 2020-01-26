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00:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова назвала гениальным прокат Щербаковой в произвольной программе

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова восторженно оценила выступление российской фигуристки Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы.

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Источник: РИА "Новости"

По ходу выступления 15-летняя спортсменка выполнила три четверных прыжка, упав после одного из них. За прокат Щербакова получила 159,81 балла и стала лучшейпо итогам произвольной программы. Общая сумма (237,76) позволила ей завоевать серебряную медаль турнира.

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«Гениально! Она такая пластичная, так органично вписывается в свою музыку. И при этом у нее есть внутренняя сила, когда она работает и держит себя в невероятном напряжении. Отдыхает очень быстро и опять себя берет! Да она сделала лутц — тулуп лучше любого мужика, который катается на планете Земля. Все было выполнено потрясающе», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

По ходу нынешнего сезона Щербакова также выиграла серебряную медальФинала Гран-при и второй раз подряд стала чемпионкой России.

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Щербакова второй раз выиграла ЧР по фигурному катанию
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