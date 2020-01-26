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00:33 (мск), источник: Sport24

«Смотрели на одном дыхании». Авербух назвал волшебным бронзовый прокат Степановой и Букина на ЧЕ

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух поздравил российские пары и танцевальные дуэты с медалями чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

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Источник: РИА "Новости"

В танцах на льду победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а Александра Степанова и Иван Букин завоевали бронзу. В парном катании россияне заняли весь пьедестал: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — вторыми, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — третьими.

«Конечно, поздравляю с победой команду Саши Жулина, прекрасных Вику Синицину и Никиту Кацалапова. Ваша произвольная программа была безукоризненной!⠀Бронза у Александры Степановой и Ивана Букина. Молодцы, прокат был по-настоящему волшебным, смотрели на одном дыхании. Ирина Жук и Александр Свинин, мои поздравления! У пар полностью золотой пьедестал — выше всяких похвал! Смотрел, болел, переживал! Спасибо за эмоции, браво! Поздравляю спортсменов и тренеров, которые много работали на такой результат», — написал Авербух в инстаграме.

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