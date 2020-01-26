Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

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Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первый канал

16-летняя спортсменка заняла второе место в произвольной программе, набрав 155,89 балла. Однако лидерство после короткой программы позволило ей выиграть золото. Косторная набрала 240,81 балла по итогам двух программ. Второе и третье место также осталось за представительницами России: серебро у Анны Щербаковой, а бронза досталась Александре Трусовой.

Ранее 25 января золото в танцах на льду выиграла российская пара — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. После короткой программы они были на втором месте.

24 января россиянам удалось занять весь пьедестал по итогам короткой программы в женском одиночном катании. Лучшей среди них стала Косторная. Второе место заняла Щербакова, третье — Трусова.

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