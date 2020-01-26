Трусова: Мне проще выступать с большим количеством четверных прыжков

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Трусова пыталась исполнить три четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате Европы и упала на двух из них. Она уступила соотечественницам Алене Косторной и Анне Щербаковой.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Нет, я не устала. Форма не самая лучшая, после праздников не до конца набрала, но это не причина плохого проката. Я просто не могу пока собраться. Для меня не сказать что намного проще выступать с тремя четверными, чем с пятью. Люблю я выступать с большим количеством четверных», — сказала Трусова журналистам.

«Я люблю выступать с очень сложным контентом, а не с легким, потому что с тремя (четверными) я не имею права на ошибку, а с пятью — могу. В Москве решили делать контент с тремя, потому что после Нового года не восстановила. Сальхов хорошо прыгала, флип дня за три восстановила и аксель за четыре где-то», — добавила фигуристка.