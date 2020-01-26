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00:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова: Мне проще выступать с большим количеством четверных прыжков

ГРАЦ (Австрия), 26 янв — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Александра Трусова, ставшая бронзовой медалисткой чемпионата Европы в Граце, сказала, что ей проще выступать с большим количеством четверных прыжков, нежели с заявленными тремя четверными в произвольной программе.

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Трусова пыталась исполнить три четверных прыжка в произвольной программе на чемпионате Европы и упала на двух из них. Она уступила соотечественницам Алене Косторной и Анне Щербаковой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нет, я не устала. Форма не самая лучшая, после праздников не до конца набрала, но это не причина плохого проката. Я просто не могу пока собраться. Для меня не сказать что намного проще выступать с тремя четверными, чем с пятью. Люблю я выступать с большим количеством четверных», — сказала Трусова журналистам.

«Я люблю выступать с очень сложным контентом, а не с легким, потому что с тремя (четверными) я не имею права на ошибку, а с пятью — могу. В Москве решили делать контент с тремя, потому что после Нового года не восстановила. Сальхов хорошо прыгала, флип дня за три восстановила и аксель за четыре где-то», — добавила фигуристка.

Первый канал
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