Щербакова рассказала об эмоциях после серебра чемпионата Европы

«Сложно сказать, эмоции смешанные. Хотя немного расстроилась недокруту на флипе, это следствие усталости, возможно, это сказалось. Обидно, могла бы побороться за прыжки. Сегодня нервничала меньше, чем вчера. Это даже не похоже на меня, обычно, перед произвольной больше нервничаю. Физически не хватило сегодня, видимо», — сказала Щербакова журналистам.