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00:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Щербакова рассказала об эмоциях после серебра чемпионата Европы

ГРАЦ (Австрия), 26 янв — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая серебро чемпионата Европы в Граце, назвала «смешанными» эмоции после проката произвольной программы.

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Источник: РИА "Новости"

Щербакова уступила 3,05 балла соотечественнице Алене Косторной.

«Сложно сказать, эмоции смешанные. Хотя немного расстроилась недокруту на флипе, это следствие усталости, возможно, это сказалось. Обидно, могла бы побороться за прыжки. Сегодня нервничала меньше, чем вчера. Это даже не похоже на меня, обычно, перед произвольной больше нервничаю. Физически не хватило сегодня, видимо», — сказала Щербакова журналистам.

«Пока не понимаю ощущений от чемпионата Европы, пока небольшое опустошение. Эмоции, наверное, придут завтра. В целом от проката еще не отошла», — продолжила фигуристка.

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