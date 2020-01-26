Российские фигуристы впервые с 2006 года выиграли все дисциплины ЧЕ

На европейском первенстве, которое завершилось в австрийском Граце, россияне завоевали 10 из 12 возможных медалей, четыре из которых золотые: победу в одиночном мужском катании одержал Дмитрий Алиев, в танцах на льду первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в соревнованиях спортивных пар победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в одиночном женском катании лучшей стала Алена Косторная.