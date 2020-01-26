Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетико
Леганес
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Эйбар
Футбол. Зарубежный
17:00
Лион
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Удинезе
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:00
Хетафе
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Бордо
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Мальорка
Футбол. Зарубежный
25.01
Севилья
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
25.01
Торино
Аталанта
07
Футбол. Зарубежный
25.01
Монпелье
Дижон
21
Футбол. Зарубежный
25.01
Монако
Страсбур
13
Футбол. Зарубежный
25.01
Брест
Амьен
21
Футбол. Зарубежный
25.01
Реймс
Метц
01
Футбол. Зарубежный
25.01
Сент-Этьен
Ним
21
Футбол. Зарубежный
25.01
Бавария
Шальке-04
50
Футбол. Зарубежный
25.01
Алавес
Вильярреал
12
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России вышла в финал МЧМ
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
09:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские фигуристы впервые с 2006 года выиграли все дисциплины ЧЕ

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сборная России завоевала золотые медали во всех четырех соревновательных дисциплинах чемпионата Европы по фигурному катанию впервые с 2006 года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На европейском первенстве, которое завершилось в австрийском Граце, россияне завоевали 10 из 12 возможных медалей, четыре из которых золотые: победу в одиночном мужском катании одержал Дмитрий Алиев, в танцах на льду первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в соревнованиях спортивных пар победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в одиночном женском катании лучшей стала Алена Косторная.

В последний раз россияне побеждали во всех дисциплинах чемпионата Европы в 2006 году на турнире во французском Лионе. Тогда награды высшего достоинства сборной России принесли Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также Ирина Слуцкая.

 Первозданная финская красота: на льду в Граце выступит ангел
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Все ученицы Тутберидзе упали, но заняли весь пьедестал ЧЕ
РФ — больше не биатлонная держава? Нас обыгрывает даже Латвия
«Барселона» потерпела первое поражение при Сетьене
Первый сбор «Зенита»: скандал с Кокориным, новые приколы Дзюбы
Хованцев: Мужики проиграли гонку, девчонки выжали максимум
«Как гвозди заколачивает». Тарасова о победе Косторной на ЧЕ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь