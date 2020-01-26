Все ученицы Тутберидзе упали в произвольной программе. Чемпионкой Европы стала Алена Косторная

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Чемпионат Европы в Граце получился самым успешным для России с 2006 года. Тогда наши фигуристы в последний раз брали все золотые медали.

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Перед последним видом программы, женским одиночным, в копилке уже было 7 медалей — 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы.

И не было даже крошки сомнения в том, что наши девушки добавят еще 3 награды. По сравнению с конкурентками ученицы Этери Тутберидзе просто с другой планеты.

Все, что происходило до появления на льду Анны Щербаковой, просто было другим турниром, в котором «запрещены» триксели и четверные. Чемпионкой там стала Алексия Паганини из Швейцарии. У нее теперь есть титул лучшей из остальных. Ну, а потом вышла двукратная чемпионка России Аня Щербакова в образе Жар-птицы. И понеслось.

Начала Аня с каскада четверной лутц — тройной тулуп, его она не сорвала ни разу в сезоне. Потом последовал четверной флип, и его удалось приземлить. Двойной аксель был своеобразным отдыхом перед четверным лутцем. А вот он на этот раз не пошел. Недокрут и падение. Кстати, еще несколько галок прилетело Щербаковой от глазастых судей. На четверном флипе нашелся небольшой недокрут, а также на риттбергере, который был сделан в каскаде с лутцем.

Идеального выступления не получилось. Даже за дорожку лишь третий уровень. Если на чемпионате России Щербакова получила за 180 баллов, то сегодня «только» 159,81.

Первый канал

Ни одна из наших девушек не обошлась без ошибок сегодня. Возможно, сказалось волнение из-за того, что это все-таки чемпионат Европы, а не этап Гран-при. Но, скорее, я бы списал ошибки на не лучшую форму. Невозможно держать тонус весь сезон. Спады где-то должны быть. И еще вчера Алена Косторная говорила о том, что тяжело втягиваться в работу после праздников. Сто процентов, на чемпионате мира в Монреале девушки покажут топовые прокаты без ошибок.

После Щербаковой выступала Александра Трусова. Даниил Глейхенгауз отметил, что из ее произвольной убрали два четверных — сальхов и флип. 5 четверных — это невероятно тяжело физически. Но и с тремя справиться не удалось. Чисто был сделан только каскад четверной тулуп — тройной тулуп. При этом были падения с четверного лутца и тулупа. 150,39 — это совсем не те баллы, о которых мечтала Саша. Но замечу, что Алексия Паганини, ставшая четвертой, получила 124 балла.

Первый канал

Алена Косторная каталась последней, и судьба золота зависела только от нее. Катайся чисто и забирай. Тем более она столько раз в этом сезоне идеально исполняла свою произвольную. И на этот раз все было почти идеально. Два трикселя на старте — на громадные плюсы. Каскады с флипом — тоже. Но Алена умудрилась упасть на последнем прыжке — лутце. Честно, глаза пришлось потереть, чтобы убедиться: Косторная реально упала. По этому сезону казалось, что это просто анриал.

Первый канал

Но одного этого косяка оказалось мало, чтобы потерять золото. По произвольной Косторная проиграла Щербаковой, но запаса после короткой хватило для победы. Чуть больше 240 баллов набрала Алена. Это ее обычный результат. Щербакова и Трусова могли бы набрать больше, но падения с квадов не позволили обойти Косторную.

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Вслед за двумя этапами Гран-при, финалом Гран-при Алена Косторная забирает еще и золото чемпионата Европы. Через полтора месяца мы увидим новую битву девчонок — в Монреале, на чемпионате мира. И таких прокатов, как сегодняшний от Саши Трусовой, там может не хватить для чисто русского подиума.

1. Алена Косторная (Россия) — 240,81

2. Анна Щербакова (Россия) — 237,76

3. Александра Трусова (Россия) — 225,34

4. Алексия Паганини (Швейцария) — 192,88

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 181,79.