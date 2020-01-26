Фигуристка Косторная заявила, что ожидала большего от атмосферы ЧЕ в Австрии

На чемпионате Европы 16-летняя Косторная завоевала золотую медаль, 15-летняя Щербакова стала второй. Еще одна российская фигуристка 15-летняя Александра Трусова заняла третье место. Для всех трех спортсменок европейское первенство в Граце стало дебютным в карьере.
«Я ожидала чего-то большего, наверное, — сказала она. — Думала, что такая необычная обстановка будет, но нет, все оказалось точно так же. Только табличка с названием меняется».
Щербакова в свою очередь отметила, что старалась не думать о статусе турнира. «Для меня тоже не сильно отличались эти соревнования, — отметила она. — Я старалась не думать об особом статусе, чтобы не волноваться. Но опыт скорее получила из прокатов, а не из-за того, что соревнования высокого уровня».