Фигуристка Косторная заявила, что ожидала большего от атмосферы ЧЕ в Австрии

На чемпионате Европы 16-летняя Косторная завоевала золотую медаль , 15-летняя Щербакова стала второй. Еще одна российская фигуристка 15-летняя Александра Трусова заняла третье место. Для всех трех спортсменок европейское первенство в Граце стало дебютным в карьере.

«Я ожидала чего-то большего, наверное, — сказала она. — Думала, что такая необычная обстановка будет, но нет, все оказалось точно так же. Только табличка с названием меняется».