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8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
15:24 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Косторная заявила, что ожидала большего от атмосферы ЧЕ в Австрии

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная ожидала большего от атмосферы чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом она сообщила журналистам.

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На чемпионате Европы 16-летняя Косторная завоевала золотую медаль, 15-летняя Щербакова стала второй. Еще одна российская фигуристка 15-летняя Александра Трусова заняла третье место. Для всех трех спортсменок европейское первенство в Граце стало дебютным в карьере.

«Я ожидала чего-то большего, наверное, — сказала она. — Думала, что такая необычная обстановка будет, но нет, все оказалось точно так же. Только табличка с названием меняется».

Во время загрузки произошла ошибка.

Щербакова в свою очередь отметила, что старалась не думать о статусе турнира. «Для меня тоже не сильно отличались эти соревнования, — отметила она. — Я старалась не думать об особом статусе, чтобы не волноваться. Но опыт скорее получила из прокатов, а не из-за того, что соревнования высокого уровня».


Впервые за 14 лет: российские фигуристы завоевали все золото Чемпионата Европы
Радио Свобода
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