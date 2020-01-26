Фигуристки Косторная и Щербакова заявили, что спали не больше четырех часов после ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

На чемпионате Европы 16-летняя Косторная завоевала золотую медаль, 15-летняя Щербакова стала второй. Еще одна российская фигуристка 15-летняя Александра Трусова заняла третье место.

«Три с половиной часа, — ответила Косторная. — Я пришла в номер, смотрела, смотрела, смотрела сериалы, а потом — опа, уже четыре часа утра, а в 8:30 вставать», — рассказала Косторная.

«Четыре часа, — сказала Щербакова. — У меня, скорее, из-за допинг-контроля, я задержалась. Легла спать при первой возможности, но она представилась поздно. Здесь еще отключили все отопление, когда мы допинг сдавали, поэтому было не очень».

Россияне на турнире в Граце завоевали 10 наград (четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали) из 12 возможных. Ранее это удавалось фигуристам из СССР, которые завершали чемпионат Европы с десятью медалями в 1986 (2−4−4) и 1987 (3−4−3) годах.