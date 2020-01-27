В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ

«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта», — заявил он.
По его мнению, можно ставить вопрос о том, сколько продлится карьера юных фигуристок. Спортивный чиновник привел в качестве примера 17-летнюю Алину Загитову, приостановившую выступления, сравнив при этом ситуацию в российском фигурном катании с «фабрикой».
«Спорт живет конкуренцией. Поэтому развитие не очень хорошее», — добавил Дёнсдорф, говоря о российском доминировании в этом виде состязаний.
Сборная России завоевала десять медалей на чемпионате Европы в австрийском Граце, в том числе четыре золота. В соревнованиях одиночниц весь пьедестал заняли ученицы Этери Тутберидзе: Алена Косторная взяла золото, второй стала Анна Щербакова, а бронзовую награду завоевала Александра Трусова.
Победы также одержали Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский в соревнованиях спортивных пар и Виктория Синицина/Никита Кацалапов — в танцах на льду. Российские фигуристы впервые с 2006 года выиграли все четыре золотые медали.