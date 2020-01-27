Лью не смогла сделать четверной, русские проиграли. Итоги чемпионата США

Источник: AP 2020

Чемпионат США. Итоговое положение

Женщины

1. Алиса Лью — 235,52

2. Мэрайя Белл — 225,21

3. Брэди Теннелл — 220,86



Мужчины

1. Нэйтан Чен — 330,17

2. Джейсон Браун — 292,88

3. Томоки Хиватаси — 278,08



Пары

1. Алекса Книрим/Кристофер Книрим — 216,15

2. Джессика Каталанг/Брайан Джонсон — 213,57

3. Тара Кейн/Дэнни О’Ши — 204,07



Танцы на льду

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс — 221,86

2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью — 217,19

3. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер — 201,16.

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Как минимум в двух зачетах из четырех турнир в штате Северная Каролина был не слабее турнира за океаном. Город точь-в-точь Грац, только местный «Колизей Гринсборо» вмещает не 3 тысячи, а 23 тысячи зрителей. Не все мощности арены, конечно, использовались на фигурном катании, но сама цифра внушительная.

Соревнования по уровню и атмосфере тоже не подвели. Последние разминки в каждом виде можно было смотреть без всякой боли в глазах, да и с интригой все было неплохо — кроме первого места Нэйтана Чена все 11 других медальных позиций оспаривались до конца. Не говоря уже о телекартинке — NBC умеет сделать продукт из любого спорта.

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Единственное — трансляции мужских соревнований этой ночью на основном канале прерывались. Конечно, из-за трагических новостей о Коби Брайанте.

Женщины

В американском фигурном катании ситуация немного напоминает ту, что была у нас год назад. Чемпионат России тогда вчистую выиграли юниорки, которые не могли выступать на взрослых турнирах. Только у нас их было три, а в США одна — Алиса Лью.

Она тоже выиграла. Благодаря двум чистым тройным акселям в произвольной программе, один из которых в каскаде с тулупом. Четверной лутц у 14-летней восходящей звезды получился с ошибкой и недокрутом, за него американка получила оценку -1,58. Итоговый результат — 235,52. В Америке, конечно, приличная надбавка из-за национального характера соревнований, но такой технический набор заставляет задуматься: а так ли очевидна гегемония Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой? Тем более, что с презентацией у улыбчивой девушки все хорошо, а любой, кто разбавит россиянок наверху мирового рейтинга, будет наверняка поддержан судьями.

Впрочем, две участницы «Гран-при» — Мэрайя Бэлл и Брэди Теннелл — проиграли совсем немного, 10 и 15 баллов соответственно. Они вдвоем в итоге и выступят на чемпионате мира в Монреале в марте. Но 220 и 225 баллов там им вряд ли светят. Теннелл — участница финала Гран-при и набирала 225,64 в прошлом сезоне, но на командном чемпионате мира, где традиционно ставят очень щедрые оценки.

На Чемпионат четырех континентов в Сеул едут Карен Чен, Эмбер Гленн и Брэди Теннелл. Возобновившая карьеру Грэйси Голд заняла 12-е место с результатом 161,75.

Мужчины

Нэйтан Чен стал вторым после Брайана Бойтано американцем, который выигрывал национальный чемпионат четыре раза подряд. Его результат немного не дотянул до мирового рекорда — потому что Чен решил не выкладываться на максимум и немного облегчил программу: убрал один четверной, а в каскаде лутц + тулуп прыгал первым флип.

В итоге Чен набрал 114 баллов в короткой программе и 216 в произвольной, прыгнув на 4,87 четверной флип + тройной тулуп, а далее исполнив четверной сальхов, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов, тройной аксель, тройной риттбергер и тройной флип + тройной тулуп.

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Настоящая битва развернулась за второе место, которое вырвал последним прокатом Джейсон Браун. Прыгнуть ни одного четверного он не смог, хотя в программе стоял тулуп. Третье место досталось с преимуществом в три балла 20-летнему Томоки Хиватаси, который вплоть до последнего сезона соревновался в юниорах. Открытие прошлогоднего чемпионата мира Винсент Чжоу может остаться без шанса защитить свою бронзу — он четвертый.

Интересно было последить за фигуристами русского происхождения. После короткой программы сенсацию сотворил Эндрю Торгашев, заняв третье место и сделав весомую заявку на попадание в сборную. Торгашёв — сын Илоны Мельниченко и Артема Торгашёва, которые соревновались за Советский Союз. Торгашёв сейчас работает в тренерском штабе Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Но в произвольной программе из-за падений русский фигурист откатился на пятое место и теперь, вероятно, поедет только на Чемпионат четырех континентов. Экс-россиянин Алексей Красножон — шестой, экс-украинец Ярослав Паниот — 10-й.

Пары

Парные соревнования оказались предельно плотными, и как часто бывает, это вылилось в массовые ошибки у всех. Чемпионами стала чета Книримов — опытные Крис и Алекса, но после падения на параллельном тройном тулупе в стиле Тарасовой и Морозова они могли распрощаться с золотом. Второй стала перспективная пара Каталанг/Джонсон, которая чисто откатала произвольную, но завалилась в первый день. Разница составила чуть больше, чем между лидерами нашего чемпионата, но все же всего 2,5 балла.

Третье место у пары Кейн/О’Ши, а прошлогодний первый номер сборной США Кейн-Гриббл/ЛеДук сенсационно остаются вне подиума и по идее — вне двух квот в Монреаль. Впрочем, при нынешнем уровне китайских и российских пар вряд ли кто-то из американцев претендует на победу.

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Танцы

Танцы после огненного чемпионата Европы стали чуть ли не самым интересным видом фигурного катания. 7-минутная попытка судей определить, кого хочется обидеть меньше — Синицину/Кацалапова или Пападакис/Сизерона, войдет в историю. Если бы на дворе был 2002-й и Олимпиада, наверняка дошло бы до разборок с судьями и требований дать второе золото. Тренеры французов уже дали понять, что судьи были предвзяты.

В танцах как раз заочная связь между чемпионатами по обе стороны океана куда сильнее, чем в других видах. Каждый, даже национальный старт — работа на репутацию, статус пары. На чемпионате Европы техническим специалистом в бригаде судей была бывшая американская танцорша Джуди Блумберг. Подозрение французов, что североамериканцам было полезно развеять ореол их непобедимости, особенно в преддверии чемпионата мира в Монреале и надвигающейся Олимпиады, не лишено смысла.

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А в чемпионате США как раз участвовали две суперпары, и Чок/Бэйтс опередили Хаббелл/Донохью на 4,7 балла. Оба этих дуэта претендовали на медали ЧМ, но в нынешних реалиях американцы могут уже помечтать и о золоте. Хаббелл еще и разложила по полочкам все происходящее в танцах после того, как прозвучал прямой вопрос о поражении французов в Европе. «Это вернет интерес к нашему спорту и хорошо для болельщиков. Нет ничего хуже, чем заранее известный результат», — не менее прямо сказала американка.

В последние годы могло создаться ощущение, что кроме Нэйтана Чена у американцев никого нет. Но на самом деле фигурное катание в США постепенно выбирается наверх. На чемпионате мира борьба будет весьма ожесточенная.

Дмитрий Кузнецов