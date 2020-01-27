Загитовой нужно возвращаться! Она всё-таки может побеждать юных российских чемпионок
Алина набралась сил, а её соперницам всё труднее. Чемпионат Европы всё перевернул с ног на голову.
Алина набралась сил, а её соперницам всё труднее. Чемпионат Европы всё перевернул с ног на голову.
Как же быстро всё меняется в современном фигурном катании. Только успевай следить. Когда в середине декабря Алина Загитова объявила о приостановке карьеры, со спортивной точки зрения это решение выглядело правильным и своевременным, хотя и повергло в шок многих персональных поклонников олимпийской чемпионки.
Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, ворвавшиеся в элиту взрослого катания с той же бешеной скоростью, с какой исполняют свои сложнейшие программы, не давали повода усомниться в своём превосходстве и готовились добывать для страны медали, а Загитова радовала фанатов выступлениями в ледовом шоу, где к тому же смогла хорошо заработать. Все востребованы, каждая на своём месте. Красота!
Однако чемпионат Европы привнёс новые обстоятельства, которые заставляют взглянуть на ситуацию
Может, Алина поспешила самоустраниться?
Разговоры о том, что опыт и стойкость Загитовой пригодятся сборной России, если
На чемпионате России в Красноярске Алина в теории могла посоперничать с Трусовой, но для этого ей бы пришлось впервые в сезоне безошибочно откатать оба проката. Притом Александра сорвала сразу три дорогостоящих элемента в произвольной, что тогда было воспринято как случайность.
На чемпионат Европы в состав сборной России предсказуемо и заслуженно были включены Косторная, Щербакова и Трусова. Загитова из борьбы за место на главных турнирах вышла самостоятельно, у Медведевой в самый неподходящий момент произошёл
Очевидно, что потенциал Трусовой огромен. Но для его реализации к феноменальным возможностям необходимо добавить стабильность, а с этим у 15-летней фигуристки пока возникают трудности. Саша призналась, что не успела набрать форму после новогодних каникул. Перед чемпионатом мира в Монреале проблем с готовностью у неё, конечно, не будет, но в плане психологии ей всё равно придётся непросто. В отличие от Европы на чемпионате мира у россиянок будет как минимум одна конкурентка, способная воспользоваться ошибками фавориток — японка Рика Кихира.
Несмотря на последние неудачи Трусовой (по высочайшим меркам группы Тутберидзе, разумеется), она
В своём обращении к болельщикам в эфире Первого канала Загитова подчеркнула, что не собирается идти против спортивного принципа и претендовать на участие в чемпионатах Европы и мира. Да и всерьёз говорить о необходимости заменить Трусову на Загитову пока рано. Но тренерам и федерации определённо стоит держать руку на пульсе и мониторить состояние обеих фигуристок.
Да, сложности в её программах за это время не прибавилось, зато желания и лёгкости — наверняка. Кроме того, она уже прошла через трудности взросления, которые ещё ждут её юных соперниц. А итоги чемпионата Европы должны лишь добавить ей уверенности и мотивации.
Может, пора изменить план и вернуться?
Алексей Адамов