Доминирование у девушек и сенсация в танцах. Чем запомнился ЧЕ по фигурному катанию
Российские спортсмены выиграли все золото турнира, повторив рекорд по количеству медалей, установленный советской сборной в 1986 году.
Российские спортсмены выиграли все золото турнира, повторив рекорд по количеству медалей, установленный советской сборной в 1986 году.
Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Именно в таком порядке расположились на подиуме завершившегося в Австрии чемпионата Европы российские фигуристки. Они должны были брать все медали — они и взяли.
В этом обстоятельстве стоит обратить на женскую «одиночку» более пристальное внимание. Не в том плане, что Косторная оказалась на вершине незаслуженно. Она действительно откаталась лучше своих подруг по группе Этери Тутберидзе и уезжает с дебютного чемпионата Европы — как для себя, так и для Трусовой с Щербаковой, — с золотой медалью. Дело именно в том, как выступали ее основные и единственные конкурентки.
И Щербакова, и Трусова после прокатов аккуратно сетовали на то, что после новогодних праздников еще не успели набрать оптимальную форму. Это прямым образом отразилось на прокатах — обе фигуристки падали в произвольной программе, а Трусова допустила ошибку еще и в короткой, исполнив довольно простой прыжок — двойной аксель — через шаг «тройку». Александра позднее рассказала, что не успела после каникул восстановить все имеющиеся у нее четверные прыжки, Косторная же, которая тоже упала в самом конце произвольной программы, пошла дальше и заявила, что ей пришлось учить заново тройные.
Конечно, все прекрасно понимают, что даже с недочетами фигуристки Тутберидзе на текущий момент вне конкуренции на планете Земля, независимо от статуса соревнований. Но синхронный спад физической формы заставляет немного забеспокоиться. Особенно в преддверии чемпионата мира в Монреале, который состоится уже в марте. Оснований сомневаться в том, что тренерский штаб сможет подвести своих звездных подопечных в оптимальном состоянии к главному старту сезона, нет никаких, и все же нам будет за чем понаблюдать в ближайший месяц.
Например за тем, как Дмитрий Алиев будет справляться с бременем лидера сборной России в мужском одиночном катании. Вероятно, он пока и сам до конца не осознает, какой груз ответственности на него свалился после победы в Граце. Теперь болельщики будут ждать того же самого на любых турнирах.
Наверное, самое важное, что может и должен вынести из нынешнего чемпионата Европы спортсмен, — так это ту самую формулу успокоения, которая помогла ему собраться на произвольную программу. В тех условиях прежний Алиев наверняка допустил бы
Как и в случае с нашими девушками, победа Алиева в Граце, в
Другое дело, что и Самарин выступил далеко не лучшим образом. Вместе со своим тренером Светланой Соколовской они упростили технический контент, исключив из произвольной программы четверной флип, однако даже в этих условиях Александр не сумел избежать ошибок. Позднее выяснилось, что фигурист не так давно поменял ботинки коньков, что также могло сказаться на его прокатах. Но тем не менее все ждут от Самарина большего,
Что же до Артура Даниеляна, то за него просто
Состязания в парах можно оценить по аналогии с женским турниром: предсказуемо под широким углом и удивительно — при более детальном рассмотрении. Да, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на текущий момент являются лучшей российской спортивной парой на данный момент. Их дуэт органичен, они оба хороши сами по себе, но при этом их лучшие качества раскрываются именно в паре друг с другом. А главное — они прекрасно умеют собираться тогда, когда это нужно. К примеру, в день показательных выступлений выяснилось, что Александра приболела — у нее поднялась температура. Неизвестно, как чувствовала себя фигуристка непосредственно во время соревнований, однако если проблемы со здоровьем беспокоили ее уже тогда, то стоит, как сказала Татьяна Анатольевна Тарасова, снять шапочку и поклониться. Потому что такой уровень концентрации одновременно и на элементах, и на эмоциональной составляющей прокатов в этих условиях дорогого стоит.
Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову на этом турнире некого винить, кроме себя самих. Они это, впрочем, понимают и сами. Не было бы странной ошибки на поддержке в короткой программе, неизвестно, кто занял бы промежуточную первую позицию. Та же история и с произвольной, где им не удалось избежать недочетов. Паре отчаянно не хватает стабильности, а бороться с Бойковой и Козловским (в Европе других конкурентов у них просто нет) при их чистых прокатах и собственной неуверенности в своих силах — задача отнюдь не из легких. В Граце им это не удалось — Тарасова и Морозов стали вторыми с колоссальным отрывом от лидеров. Третье место заняла другая российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Главной сенсацией турнира же, наряду с мужской «одиночкой», можно и нужно считать итог в танцах на льду. Пять лет кряду французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон побеждали соперников на чемпионате Европы еще до выхода на лед — настолько им удалось убедить судей, болельщиков и журналистов в своей непобедимости. Да, они уступили на Олимпиаде канадцам Тессе Вирчу и Скотту Моиру, но там в дело вмешалась случайность в виде расстегнувшегося платья у Габриэлы в
После
В произвольном танце — главной проблеме Виктории и Никиты на протяжении всего сезона — россияне выступали раньше французов. И как выступали! Вместо нервозности, которой вполне можно было ожидать в такой ситуации, была лишь легкость, воздушность и безупречное представление программы, которую они вместе со своим тренером Александром Жулиным «шлифовали» после каждого турнира. И кажется,
Вышедшие следом Пападакис и Сизерон очевидно занервничали. Долгие годы у них не было столь равного соперничества. Их произвольный танец гениален от начала и до конца, так что чистый прокат гарантировал бы им шестое в карьере золото чемпионатов Европы. Но ближе к концу Габриэла ошиблась на дорожке шагов,
Скорее всего, победа Виктории и Никиты не только придаст им уверенности в себе, но и, скажем так, немножко изменит полярность судей в сторону остальных дуэтов. В танцах на льду, где многое определяется причудой восприятия, а критерии оценок размыты, это может возыметь колоссальный эффект. Причем уже совсем скоро — прямо на чемпионате мира, к которому французы обещали «многое поменять» в своих программах. И взять у наших фигуристов реванш.
Но это все — в будущем. А вот что есть сейчас. Когда говоришь о величии, зачастую в памяти всплывает только хорошее и самое удачное. Между тем Пападакис и Сизерон, только что впервые за пять лет проигравшие
Нет, наши пары ни в коем случае нельзя упрекнуть в закрытости. Что Виктория с Никитой, что Александра Степанова и Иван Букин, ставшие третьими при потрясающих прокатах, по окончании
Владислав Жуков