Доминирование у девушек и сенсация в танцах. Чем запомнился ЧЕ по фигурному катанию

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Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Именно в таком порядке расположились на подиуме завершившегося в Австрии чемпионата Европы российские фигуристки. Они должны были брать все медали — они и взяли.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d95a242612e8156c39e4" data-vnd="d95a242612e8156c39e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d95a242612e8156c39e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом обстоятельстве стоит обратить на женскую «одиночку» более пристальное внимание. Не в том плане, что Косторная оказалась на вершине незаслуженно. Она действительно откаталась лучше своих подруг по группе Этери Тутберидзе и уезжает с дебютного чемпионата Европы — как для себя, так и для Трусовой с Щербаковой, — с золотой медалью. Дело именно в том, как выступали ее основные и единственные конкурентки.

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И Щербакова, и Трусова после прокатов аккуратно сетовали на то, что после новогодних праздников еще не успели набрать оптимальную форму. Это прямым образом отразилось на прокатах — обе фигуристки падали в произвольной программе, а Трусова допустила ошибку еще и в короткой, исполнив довольно простой прыжок — двойной аксель — через шаг «тройку». Александра позднее рассказала, что не успела после каникул восстановить все имеющиеся у нее четверные прыжки, Косторная же, которая тоже упала в самом конце произвольной программы, пошла дальше и заявила, что ей пришлось учить заново тройные.

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Конечно, все прекрасно понимают, что даже с недочетами фигуристки Тутберидзе на текущий момент вне конкуренции на планете Земля, независимо от статуса соревнований. Но синхронный спад физической формы заставляет немного забеспокоиться. Особенно в преддверии чемпионата мира в Монреале, который состоится уже в марте. Оснований сомневаться в том, что тренерский штаб сможет подвести своих звездных подопечных в оптимальном состоянии к главному старту сезона, нет никаких, и все же нам будет за чем понаблюдать в ближайший месяц.

Алиев стал новым лидером. Теперь официально

Например за тем, как Дмитрий Алиев будет справляться с бременем лидера сборной России в мужском одиночном катании. Вероятно, он пока и сам до конца не осознает, какой груз ответственности на него свалился после победы в Граце. Теперь болельщики будут ждать того же самого на любых турнирах.

Наверное, самое важное, что может и должен вынести из нынешнего чемпионата Европы спортсмен, — так это ту самую формулу успокоения, которая помогла ему собраться на произвольную программу. В тех условиях прежний Алиев наверняка допустил бы ошибку-другую и отдал бы победу. Нынешний же выкатывает тяжелейший контент визуально без единой серьезной ошибки и при этом умудряется держать образ до последнего музыкального аккорда. И только после него поддается искреннему эмоциональному порыву.

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Как и в случае с нашими девушками, победа Алиева в Граце, в общем-то, предполагалась. В крайнем случае если не он, так Александр Самарин должен был бы забирать золотую медаль. Реальных конкурентов было, в сущности, только два — француз Кевин Эймоз и чех Михал Бржезина. Первый вдрызг завалил короткую программу и «пролетел» мимо произвольной, а второй после промежуточного лидерства поехал «отдавать» все на свете. Как, собственно, делал уже неоднократно.

Другое дело, что и Самарин выступил далеко не лучшим образом. Вместе со своим тренером Светланой Соколовской они упростили технический контент, исключив из произвольной программы четверной флип, однако даже в этих условиях Александр не сумел избежать ошибок. Позднее выяснилось, что фигурист не так давно поменял ботинки коньков, что также могло сказаться на его прокатах. Но тем не менее все ждут от Самарина большего, чем-то, что он показал в Граце.

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Что же до Артура Даниеляна, то за него просто по-человечески радостно. Нет, не то чтобы за всех остальных наших фигуристов радостно в меньшей степени. После победы Дмитрия журналисты, возможно, пережили самую счастливую ночную поездку до отелей на перекладных, ведь последний шаттл отбыл от арены задолго до того, как опустел пресс-центр. Но 16-летний фигурист, который еще пару месяцев назад катался по юниорам, а перед стартом сезона, как он рассказал в интервью ТАСС, и вовсе думал заканчивать карьеру, просто берет и заезжает на второе место на двух крупных турнирах кряду при более чем удачных собственных прокатах. Очень хочется надеяться, что Артур не растеряет запал к чемпионату мира, где у россиян в этом сезоне будет лишь два места в мужской «одиночке». Что же до Алиева (теперь, на секунду, лидера европейского мужского катания), то очень хотелось бы, чтобы он не только «подтянулся» к мировым лидерам Юдзуру Ханю и Натану Чену, но и окончательно оставил «прежнего Дмитрия» позади.

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Бойкова и Козловский против китайской гегемонии

Состязания в парах можно оценить по аналогии с женским турниром: предсказуемо под широким углом и удивительно — при более детальном рассмотрении. Да, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на текущий момент являются лучшей российской спортивной парой на данный момент. Их дуэт органичен, они оба хороши сами по себе, но при этом их лучшие качества раскрываются именно в паре друг с другом. А главное — они прекрасно умеют собираться тогда, когда это нужно. К примеру, в день показательных выступлений выяснилось, что Александра приболела — у нее поднялась температура. Неизвестно, как чувствовала себя фигуристка непосредственно во время соревнований, однако если проблемы со здоровьем беспокоили ее уже тогда, то стоит, как сказала Татьяна Анатольевна Тарасова, снять шапочку и поклониться. Потому что такой уровень концентрации одновременно и на элементах, и на эмоциональной составляющей прокатов в этих условиях дорогого стоит.

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Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову на этом турнире некого винить, кроме себя самих. Они это, впрочем, понимают и сами. Не было бы странной ошибки на поддержке в короткой программе, неизвестно, кто занял бы промежуточную первую позицию. Та же история и с произвольной, где им не удалось избежать недочетов. Паре отчаянно не хватает стабильности, а бороться с Бойковой и Козловским (в Европе других конкурентов у них просто нет) при их чистых прокатах и собственной неуверенности в своих силах — задача отнюдь не из легких. В Граце им это не удалось — Тарасова и Морозов стали вторыми с колоссальным отрывом от лидеров. Третье место заняла другая российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

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Синицина и Кацалапов победили французов, но пока не превзошли их

Главной сенсацией турнира же, наряду с мужской «одиночкой», можно и нужно считать итог в танцах на льду. Пять лет кряду французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон побеждали соперников на чемпионате Европы еще до выхода на лед — настолько им удалось убедить судей, болельщиков и журналистов в своей непобедимости. Да, они уступили на Олимпиаде канадцам Тессе Вирчу и Скотту Моиру, но там в дело вмешалась случайность в виде расстегнувшегося платья у Габриэлы в ритм-танце. Сейчас невозможно судить, что было бы, если бы да кабы, но все же проиграли они не только из-за своих ошибок. Меж тем на чемпионатах мира французы выигрывали четыре года подряд и за это время успели столько раз переписать мировые рекорды, что счетчик, кажется, уже давным-давно сбился.

После ритм-танца в Австрии же Пападакис и Сизерон обходили россиян Викторию Синицину и Никиту Кацалапова на сущие крохи, статистическую погрешность в виде пяти сотых балла. В момент выставления оценок российскому дуэту Габриэла и Гийом находились в микст-зоне и решили задержаться, чтобы увидеть баллы. После того как они были озвучены, по лицу Сизерона стало понятно, что с такими оценками он не согласен.

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В произвольном танце — главной проблеме Виктории и Никиты на протяжении всего сезона — россияне выступали раньше французов. И как выступали! Вместо нервозности, которой вполне можно было ожидать в такой ситуации, была лишь легкость, воздушность и безупречное представление программы, которую они вместе со своим тренером Александром Жулиным «шлифовали» после каждого турнира. И кажется, наконец-то довели до идеального состояния.

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Вышедшие следом Пападакис и Сизерон очевидно занервничали. Долгие годы у них не было столь равного соперничества. Их произвольный танец гениален от начала и до конца, так что чистый прокат гарантировал бы им шестое в карьере золото чемпионатов Европы. Но ближе к концу Габриэла ошиблась на дорожке шагов, из-за чего они потерпели поражение.

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Скорее всего, победа Виктории и Никиты не только придаст им уверенности в себе, но и, скажем так, немножко изменит полярность судей в сторону остальных дуэтов. В танцах на льду, где многое определяется причудой восприятия, а критерии оценок размыты, это может возыметь колоссальный эффект. Причем уже совсем скоро — прямо на чемпионате мира, к которому французы обещали «многое поменять» в своих программах. И взять у наших фигуристов реванш.

Но это все — в будущем. А вот что есть сейчас. Когда говоришь о величии, зачастую в памяти всплывает только хорошее и самое удачное. Между тем Пападакис и Сизерон, только что впервые за пять лет проигравшие кому-то на своей территории — чемпионате Европы, сразу же после собственного проката вышли к журналистам и разговаривали с ними столько, сколько нужно. Так же поступил и их тренер Ромен Агенауэр. На последовавшей затем пресс-конференции они снова ответили на все вопросы, не прячась и не закрываясь от неудобных тем. А после нее еще не менее 40 минут разговаривали с многочисленными представителями СМИ, подписывали плакаты и фотографировались.

Нет, наши пары ни в коем случае нельзя упрекнуть в закрытости. Что Виктория с Никитой, что Александра Степанова и Иван Букин, ставшие третьими при потрясающих прокатах, по окончании пресс-конференции никуда не убегали и никому не отказали в фото. И все же в этом жесте (или, скорее, серии жестов) французов было столько благородства и величия — наверное, уже можно говорить так, не опасаясь излишне громких слов. Того самого, на путь которого ступили Синицина и Кацалапов после победы над ними в очной дуэли. А куда их приведет этот путь, покажет лишь время.

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Владислав Жуков