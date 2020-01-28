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15:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Навка ответила возмущенным победами российских фигуристок немцам

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ответила возмущенным победами российских фигуристок немецким специалистам. Ее слова приводит Sputnik.

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«Когда русские выигрывают, все время кто-то возмущается», — заявила Навка. Она подчеркнула, что карьера спортсмена может продолжаться до 30 лет, а может закончиться и в 17. «Каждый случай спортсмена индивидуален», — добавила она.

Кроме того, Навка отметила, что сама выиграла Олимпиаду, когда ей уже исполнилось 30 лет.

Мнение немецких специалистов также раскритиковала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она посоветовала им сосредоточиться на результатах собственных спортсменок.

27 января спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф рассказал о риске, который несет спорту триумф юных российских фигуристок на чемпионате Европы. Он посчитал, что россиянки показывают детское катание, и их скорый уход из спорта похож на работу фабрики.

На чемпионате Европы, который завершился 26 января в австрийском городе Грац, россиянки заняли весь пьедестал. 16-летняя Алена Косторная выиграла золотую медаль, а серебро и бронза достались 15-летним Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Все спортсменки занимаются в группе Этери Тутберидзе.

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