Навка ответила возмущенным победами российских фигуристок немцам

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«Когда русские выигрывают, все время кто-то возмущается», — заявила Навка. Она подчеркнула, что карьера спортсмена может продолжаться до 30 лет, а может закончиться и в 17. «Каждый случай спортсмена индивидуален», — добавила она.

Кроме того, Навка отметила, что сама выиграла Олимпиаду, когда ей уже исполнилось 30 лет.

Мнение немецких специалистов также раскритиковала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она посоветовала им сосредоточиться на результатах собственных спортсменок.

27 января спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф рассказал о риске, который несет спорту триумф юных российских фигуристок на чемпионате Европы. Он посчитал, что россиянки показывают детское катание, и их скорый уход из спорта похож на работу фабрики.