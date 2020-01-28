Навка ответила возмущенным победами российских фигуристок немцам
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ответила возмущенным победами российских фигуристок немецким специалистам. Ее слова приводит Sputnik.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ответила возмущенным победами российских фигуристок немецким специалистам. Ее слова приводит Sputnik.
«Когда русские выигрывают, все время
Кроме того, Навка отметила, что сама выиграла Олимпиаду, когда ей уже исполнилось 30 лет.
27 января спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф рассказал о риске, который несет спорту триумф юных российских фигуристок на чемпионате Европы. Он посчитал, что россиянки показывают детское катание, и их скорый уход из спорта похож на работу фабрики.
На чемпионате Европы, который завершился 26 января в австрийском городе Грац, россиянки заняли весь пьедестал. 16-летняя Алена Косторная выиграла золотую медаль, а серебро и бронза достались 15-летним Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Все спортсменки занимаются в группе Этери Тутберидзе.