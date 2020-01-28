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18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпионы Универсиады в фигурном катании Попова и Мозгов могут пропустить следующий сезон

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, чемпионы Универсиады в танцах на льду, могут пропустить следующий сезон из-за травмы Мозгова.

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Источник: РИА "Новости"

В декабре 2019 года пара не выступала на чемпионате России в Красноярске.

«Сергей болеет, они не тренируются, выпали очень сильно, не знаю, будут ли они готовиться к следующему сезону, пока вопрос очень открытый. Вроде в следующем месяце он будет оперироваться за границей. Очень жалко, что они выбыли, потому что всё было: и программы, и всё остальное. То, что зависело от меня, я делала, но такая ситуация сложилась, что по здоровью они не могут выступать, и не могу сказать всю перспективу на следующий сезон, ничего ещё не известно», — цитирует тренера пары Анжелику Крылову ТАСС.

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