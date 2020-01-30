«Пока мы тут прохлаждаемся, Тутберидзе работает». Фигуристы-чемпионы пришли в «Пусть говорят»

Источник: РИА "Новости"

Эфир посвящен выступлению наших фигуристов на Евро. Сборная России привезла из Австрии рекордные 10 медалей из 12 возможных, отдав только серебро в танцах и бронзу в мужском катании.

В «Пусть говорят» пригласили всех призеров турнира. Ниже — главное из того, что происходило в студии.

***

Начали с девушек: Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова вышли под скандирование «молодцы, молодцы!»; их сопровождали Даниил Глейхнегауз и Сергей Дудаков. Этери Тутберидзе в программе не появилась.

Борисов попросил спортсменок показать медали: «Встаньте, поднимите. Это то, чем нужно любоваться. И девочками, не только медалями!».

Косторная призналась, что на тренировках волновалась сильнее, чем на соревнованиях. Глейхенгауз взялся за пояснения: «По тому, что сказала Алена, можно подумать, что у нас там как-то страшненько…».

Борисов перебил: «Если бы было страшненько — думаю, не было бы такого потока. Но родители приводят и приводят своих девочек».

Глейхенгауз закончил: «Работа проводится колоссальная, но к каждому мы находим подход и с любовью относимся к каждому из наших спортсменов».

Борисов попытался узнать, что обсуждают тренеры и спортсменки перед самым выходом на лед. Трусова с улыбкой отказалась отвечать, и ведущий передал слов Дудакову: «Ничего особенного, делай то, что умеешь, выходи и делай».

Глейхенгауз дополнил: «Это информация, которую даже разведчик и ни один человек не расскажет вам до конца. Есть общие понятия, которые мы говорим всем. Но вообще это настолько индивидуально, что в разных ситуациях находишь разные нужные слова. Когда-то нужно дать небольшого пинка, когда-то успокоить и приободрить».

Борисов обратил внимание, что Евро стал соревнованием трех воспитанниц одного тренера — Этери Тутберидзе: «И даже сейчас, насколько я знаю, Этери на льду».

«Да, пока мы прохлаждаемся, Этери Георгиевна работает», — уточнил Глейхенгауз.

Слово взял Алексей Мишин: «Несравненный Глейхенгауз. Я помню, он еще выступал спортсменом. И он уже тогда отличался тем, что был выразительный. Он входил в образ! Не всегда удачно из него выходил…».

Затем по очереди посмотрели лучшие моменты из выступлений каждой. Особенно внимательно следила Косторная, чуть высунув язык: «Я настолько привыкла катать программу, что каждый раз стараюсь найти какие-то недочеты и то, что мне не нравится».

Глейхенгауз добавил: «Алена является рекордсменкой мира в короткой программе. Но соперники не дремлют, поэтому можно усложняться. А самое главное — должен быть спортивный интерес побить свой же рекорд».

Затем Трусова рассказала о встрече дома: «Меня ждали домашние питомцы, оставшиеся дома. Они скучали — мне было очень приятно всех увидеть».

Борисов переключился на платье-трансформер Анны Щербаковой, и она рассказала подробнее: «Это придумали мои тренеры. Они решили: чтобы подчеркнуть смену образа было бы хорошо, чтобы платье тоже менялось. Когда мы его сделали, очень много на тренировках это пробовали, чтобы на старте не было никаких заминок».

Подключился Алексей Ягудин: «Нет никакого сюрприза — это итог каждодневной работы. Они — наши принцессы. Мы ставим на первые полосы тех, кто поднимается на пьедестал. Но в данный момент, зная, насколько велика ответственность у тренеров, хочется в очередной раз сказать большое спасибо этому тандему, которые нашли подход к каждой из девочек. В любом бизнес-проекте нужны уважение, гармония и взаимопонимание. Они нашли маленькие нюансы, которые помогают всем троим работать».

Борисов спросил Дудакова об общении с девушками в жизни: «На льду я разговариваю с позиции тренера. Вне льда — наверное, стараюсь быть папой, объяснять, что такое хорошо, что такое плохо».

«Многодетный отец!» — резюмировал Борисов. Затем трио Тутберидзе коротко спросили о приходе в фигурное катание и переключились на танцоров.

***

В студии появилась Татьяна Навка — она сразу чмокнула в щеку Косторную, Трусову, Щербакову и Глейхенгауза (Дудакова рядом уже не было): «Поздравляю, солнышки!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B75rsQnijn0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B75rsQnijn0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #F4F4F4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B75rsQnijn0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Первый Канал (@1tv)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-29T11:07:14+00:00">29 Янв 2020 в 3:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Навка выдала монолог об успехе ледовых программ на Первом, поблагодарила Илью Авербуха и вспомнила свои ощущения после победы в Турине-2006: «Как же это было прекрасно, какая я была молодая, шустрая, быстрая. Волшебные времена. Тогда казалось, что ты добился всего, что весь мир у твоих ног — можно расслабиться и почивать на лаврах. Но нет, жизнь только начиналась».

Борисов пригласил танцоров: Никиту Кацалапова и Викторию Синицину, Ивана Букина и Александру Степанову.

«У меня не было никаких эмоций, никаких сил. Я все на льду оставил. Даже когда оценки выставляли, я посмотрел — все с каменными лицами: 330 — хорошо», — поделился Кацалапов.

Тренер чемпионов Александр Жулин кое в чем признался: «Я до сих пор не отошел. Победить 5-кратных чемпионов Европы — думал, что в этом году этого не случится. Хочу сказать, что в России сейчас катаются две самые красивые пары — это однозначно».

Конечно же, обсудили сверхдолгое ожидание оценок. Синицина пошутила насчет того, как выглядеть в такие мгновения: «Я села посиматичнее».

Попытку Габриэллы Пападакис подняться на верхнюю ступень показали отдельно.

«Я не понял, что она хотела. Она (француженка — Sports.ru) начала так залезать, и Сашка просто поддержала, потому что она начала падать», — рассказал Букин.

«Когда я узнала о победе наших, я плакала от счастья», — подытожила Навка.

***

В студию зашли шесть призеров Евро в парах — места на диванах не хватило, и Денис Ходыкин сел на пол, скрестив ноги.

Борисов обратил внимание на красивый общий жест — всем вместе подняться на верхнюю ступень пьедестала и спеть гимн. Рассказал инициатор — Дмитрий Козловский:

«Я позиционирую нас не только как представителей России — мы представители молодого поколения. Не только спортсмены, но и ребята, которые учатся: физики, химики, медики. Мы являемся будущим не только страны, но и всего этого мира. И эта победа — это победа молодых ребят. Мне хотелось, чтобы она запомнилась таким моментом — подъемом всех на первую ступеньку».

Потом настало время рекламы шоу. Навка рассказала о гранд-выступлении 29 марта — с участием всех медалистов Евро, а также Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Даниил Глейхенгауз напомнил о шоу Этери Тутберидзе в трех городах.

Напоследок чествовали Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна — оба поблагодарили зрителей за поддержку. Особенно душевно выступил тренер чемпиона — Евгений Рукавицын: «Для меня самое главное, что две программы исполнены чисто. Я сказал Диме: у тебя было такое вдохновение, будто ты писал стихи своим катанием. Какое-то провидение. Катание душой было совмещено с абсолютной концентрацией».

Алексей Мишин тоже выступил мощно про победу Алиева: «Я вспоминаю цепочку: Леша Урманов, Леша Якудин, семь раз Плющенко. Теперь — Дима. Все говорят: ой как хорошо, что ушел Фернандес. Это еще неизвестно, для кого это хорошо. Фернандес, наверное, посмотрел Диму в предыдущий сезон и решил: все, пора заканчивать. Надо отдать Диме должное как мужчине. Так преодолеть себя… Профессионалы смотрели прошлый год и думали: ну что-то совсем плохо с мальчиком. Но он нашел в себе силы. Это качество я в нем уважаю и ценю, и вижу пример для других».

Напоследок в студии включили гимн России под победные кадры Евро.