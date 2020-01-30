«Пока мы тут прохлаждаемся, Тутберидзе работает». Фигуристы-чемпионы пришли в «Пусть говорят»
Первый канал показал специальный выпуск «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым — «Ледниковый период в масштабах Европы: триумф российских фигуристов».
Первый канал показал специальный выпуск «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым — «Ледниковый период в масштабах Европы: триумф российских фигуристов».
Эфир посвящен выступлению наших фигуристов на Евро. Сборная России привезла из Австрии рекордные 10 медалей из 12 возможных, отдав только серебро в танцах и бронзу в мужском катании.
В «Пусть говорят» пригласили всех призеров турнира. Ниже — главное из того, что происходило в студии.
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Начали с девушек: Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова вышли под скандирование «молодцы, молодцы!»; их сопровождали Даниил Глейхнегауз и Сергей Дудаков. Этери Тутберидзе в программе не появилась.
Борисов попросил спортсменок показать медали: «Встаньте, поднимите. Это то, чем нужно любоваться. И девочками, не только медалями!».
Косторная призналась, что на тренировках волновалась сильнее, чем на соревнованиях. Глейхенгауз взялся за пояснения: «По тому, что сказала Алена, можно подумать, что у нас там
Борисов перебил: «Если бы было страшненько — думаю, не было бы такого потока. Но родители приводят и приводят своих девочек».
Глейхенгауз закончил: «Работа проводится колоссальная, но к каждому мы находим подход и с любовью относимся к каждому из наших спортсменов».
Борисов попытался узнать, что обсуждают тренеры и спортсменки перед самым выходом на лед. Трусова с улыбкой отказалась отвечать, и ведущий передал слов Дудакову: «Ничего особенного, делай то, что умеешь, выходи и делай».
Глейхенгауз дополнил: «Это информация, которую даже разведчик и ни один человек не расскажет вам до конца. Есть общие понятия, которые мы говорим всем. Но вообще это настолько индивидуально, что в разных ситуациях находишь разные нужные слова.
Борисов обратил внимание, что Евро стал соревнованием трех воспитанниц одного тренера — Этери Тутберидзе: «И даже сейчас, насколько я знаю, Этери на льду».
«Да, пока мы прохлаждаемся, Этери Георгиевна работает», — уточнил Глейхенгауз.
Слово взял Алексей Мишин: «Несравненный Глейхенгауз. Я помню, он еще выступал спортсменом. И он уже тогда отличался тем, что был выразительный. Он входил в образ! Не всегда удачно из него выходил…».
Затем по очереди посмотрели лучшие моменты из выступлений каждой. Особенно внимательно следила Косторная, чуть высунув язык: «Я настолько привыкла катать программу, что каждый раз стараюсь найти
Глейхенгауз добавил: «Алена является рекордсменкой мира в короткой программе. Но соперники не дремлют, поэтому можно усложняться. А самое главное — должен быть спортивный интерес побить свой же рекорд».
Затем Трусова рассказала о встрече дома: «Меня ждали домашние питомцы, оставшиеся дома. Они скучали — мне было очень приятно всех увидеть».
Борисов переключился на
Подключился Алексей Ягудин: «Нет никакого сюрприза — это итог каждодневной работы. Они — наши принцессы. Мы ставим на первые полосы тех, кто поднимается на пьедестал. Но в данный момент, зная, насколько велика ответственность у тренеров, хочется в очередной раз сказать большое спасибо этому тандему, которые нашли подход к каждой из девочек. В любом
Борисов спросил Дудакова об общении с девушками в жизни: «На льду я разговариваю с позиции тренера. Вне льда — наверное, стараюсь быть папой, объяснять, что такое хорошо, что такое плохо».
«Многодетный отец!» — резюмировал Борисов. Затем трио Тутберидзе коротко спросили о приходе в фигурное катание и переключились на танцоров.
***
В студии появилась Татьяна Навка — она сразу чмокнула в щеку Косторную, Трусову, Щербакову и Глейхенгауза (Дудакова рядом уже не было): «Поздравляю, солнышки!».
Навка выдала монолог об успехе ледовых программ на Первом, поблагодарила Илью Авербуха и вспомнила свои ощущения после победы в Турине-2006: «Как же это было прекрасно, какая я была молодая, шустрая, быстрая. Волшебные времена. Тогда казалось, что ты добился всего, что весь мир у твоих ног — можно расслабиться и почивать на лаврах. Но нет, жизнь только начиналась».
Борисов пригласил танцоров: Никиту Кацалапова и Викторию Синицину, Ивана Букина и Александру Степанову.
«У меня не было никаких эмоций, никаких сил. Я все на льду оставил. Даже когда оценки выставляли, я посмотрел — все с каменными лицами: 330 — хорошо», — поделился Кацалапов.
Тренер чемпионов Александр Жулин кое в чем признался: «Я до сих пор не отошел. Победить 5-кратных чемпионов Европы — думал, что в этом году этого не случится. Хочу сказать, что в России сейчас катаются две самые красивые пары — это однозначно».
Конечно же, обсудили сверхдолгое ожидание оценок. Синицина пошутила насчет того, как выглядеть в такие мгновения: «Я села посиматичнее».
Попытку Габриэллы Пападакис подняться на верхнюю ступень показали отдельно.
«Я не понял, что она хотела. Она (француженка — Sports.ru) начала так залезать, и Сашка просто поддержала, потому что она начала падать», — рассказал Букин.
«Когда я узнала о победе наших, я плакала от счастья», — подытожила Навка.
***
В студию зашли шесть призеров Евро в парах — места на диванах не хватило, и Денис Ходыкин сел на пол, скрестив ноги.
Борисов обратил внимание на красивый общий жест — всем вместе подняться на верхнюю ступень пьедестала и спеть гимн. Рассказал инициатор — Дмитрий Козловский:
«Я позиционирую нас не только как представителей России — мы представители молодого поколения. Не только спортсмены, но и ребята, которые учатся: физики, химики, медики. Мы являемся будущим не только страны, но и всего этого мира. И эта победа — это победа молодых ребят. Мне хотелось, чтобы она запомнилась таким моментом — подъемом всех на первую ступеньку».
Потом настало время рекламы шоу. Навка рассказала о
Напоследок чествовали Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна — оба поблагодарили зрителей за поддержку. Особенно душевно выступил тренер чемпиона — Евгений Рукавицын: «Для меня самое главное, что две программы исполнены чисто. Я сказал Диме: у тебя было такое вдохновение, будто ты писал стихи своим катанием.
Алексей Мишин тоже выступил мощно про победу Алиева: «Я вспоминаю цепочку: Леша Урманов, Леша Якудин, семь раз Плющенко. Теперь — Дима. Все говорят: ой как хорошо, что ушел Фернандес. Это еще неизвестно, для кого это хорошо. Фернандес, наверное, посмотрел Диму в предыдущий сезон и решил: все, пора заканчивать. Надо отдать Диме должное как мужчине. Так преодолеть себя… Профессионалы смотрели прошлый год и думали: ну
Напоследок в студии включили гимн России под победные кадры Евро.
Автор Вячеслав Самбур