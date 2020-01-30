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11:17 (мск), источник: Sports.Ru

«Пока мы тут прохлаждаемся, Тутберидзе работает». Фигуристы-чемпионы пришли в «Пусть говорят»

Первый канал показал специальный выпуск «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым — «Ледниковый период в масштабах Европы: триумф российских фигуристов».

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Источник: РИА "Новости"

Эфир посвящен выступлению наших фигуристов на Евро. Сборная России привезла из Австрии рекордные 10 медалей из 12 возможных, отдав только серебро в танцах и бронзу в мужском катании.

В «Пусть говорят» пригласили всех призеров турнира. Ниже — главное из того, что происходило в студии.

***

Начали с девушек: Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова вышли под скандирование «молодцы, молодцы!»; их сопровождали Даниил Глейхнегауз и Сергей Дудаков. Этери Тутберидзе в программе не появилась.

Борисов попросил спортсменок показать медали: «Встаньте, поднимите. Это то, чем нужно любоваться. И девочками, не только медалями!».

Косторная призналась, что на тренировках волновалась сильнее, чем на соревнованиях. Глейхенгауз взялся за пояснения: «По тому, что сказала Алена, можно подумать, что у нас там как-то страшненько…».

Борисов перебил: «Если бы было страшненько — думаю, не было бы такого потока. Но родители приводят и приводят своих девочек».

Глейхенгауз закончил: «Работа проводится колоссальная, но к каждому мы находим подход и с любовью относимся к каждому из наших спортсменов».

Борисов попытался узнать, что обсуждают тренеры и спортсменки перед самым выходом на лед. Трусова с улыбкой отказалась отвечать, и ведущий передал слов Дудакову: «Ничего особенного, делай то, что умеешь, выходи и делай».

Глейхенгауз дополнил: «Это информация, которую даже разведчик и ни один человек не расскажет вам до конца. Есть общие понятия, которые мы говорим всем. Но вообще это настолько индивидуально, что в разных ситуациях находишь разные нужные слова. Когда-то нужно дать небольшого пинка, когда-то успокоить и приободрить».

Борисов обратил внимание, что Евро стал соревнованием трех воспитанниц одного тренера — Этери Тутберидзе: «И даже сейчас, насколько я знаю, Этери на льду».

«Да, пока мы прохлаждаемся, Этери Георгиевна работает», — уточнил Глейхенгауз.

Слово взял Алексей Мишин: «Несравненный Глейхенгауз. Я помню, он еще выступал спортсменом. И он уже тогда отличался тем, что был выразительный. Он входил в образ! Не всегда удачно из него выходил…».

Затем по очереди посмотрели лучшие моменты из выступлений каждой. Особенно внимательно следила Косторная, чуть высунув язык: «Я настолько привыкла катать программу, что каждый раз стараюсь найти какие-то недочеты и то, что мне не нравится».

Глейхенгауз добавил: «Алена является рекордсменкой мира в короткой программе. Но соперники не дремлют, поэтому можно усложняться. А самое главное — должен быть спортивный интерес побить свой же рекорд».

Затем Трусова рассказала о встрече дома: «Меня ждали домашние питомцы, оставшиеся дома. Они скучали — мне было очень приятно всех увидеть».

Борисов переключился на платье-трансформер Анны Щербаковой, и она рассказала подробнее: «Это придумали мои тренеры. Они решили: чтобы подчеркнуть смену образа было бы хорошо, чтобы платье тоже менялось. Когда мы его сделали, очень много на тренировках это пробовали, чтобы на старте не было никаких заминок».

Подключился Алексей Ягудин: «Нет никакого сюрприза — это итог каждодневной работы. Они — наши принцессы. Мы ставим на первые полосы тех, кто поднимается на пьедестал. Но в данный момент, зная, насколько велика ответственность у тренеров, хочется в очередной раз сказать большое спасибо этому тандему, которые нашли подход к каждой из девочек. В любом бизнес-проекте нужны уважение, гармония и взаимопонимание. Они нашли маленькие нюансы, которые помогают всем троим работать».

Борисов спросил Дудакова об общении с девушками в жизни: «На льду я разговариваю с позиции тренера. Вне льда — наверное, стараюсь быть папой, объяснять, что такое хорошо, что такое плохо».

«Многодетный отец!» — резюмировал Борисов. Затем трио Тутберидзе коротко спросили о приходе в фигурное катание и переключились на танцоров.

***

В студии появилась Татьяна Навка — она сразу чмокнула в щеку Косторную, Трусову, Щербакову и Глейхенгауза (Дудакова рядом уже не было): «Поздравляю, солнышки!».

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Навка выдала монолог об успехе ледовых программ на Первом, поблагодарила Илью Авербуха и вспомнила свои ощущения после победы в Турине-2006: «Как же это было прекрасно, какая я была молодая, шустрая, быстрая. Волшебные времена. Тогда казалось, что ты добился всего, что весь мир у твоих ног — можно расслабиться и почивать на лаврах. Но нет, жизнь только начиналась».

Борисов пригласил танцоров: Никиту Кацалапова и Викторию Синицину, Ивана Букина и Александру Степанову.

«У меня не было никаких эмоций, никаких сил. Я все на льду оставил. Даже когда оценки выставляли, я посмотрел — все с каменными лицами: 330 — хорошо», — поделился Кацалапов.

Тренер чемпионов Александр Жулин кое в чем признался: «Я до сих пор не отошел. Победить 5-кратных чемпионов Европы — думал, что в этом году этого не случится. Хочу сказать, что в России сейчас катаются две самые красивые пары — это однозначно».

Конечно же, обсудили сверхдолгое ожидание оценок. Синицина пошутила насчет того, как выглядеть в такие мгновения: «Я села посиматичнее».

Попытку Габриэллы Пападакис подняться на верхнюю ступень показали отдельно.

«Я не понял, что она хотела. Она (француженка — Sports.ru) начала так залезать, и Сашка просто поддержала, потому что она начала падать», — рассказал Букин.

«Когда я узнала о победе наших, я плакала от счастья», — подытожила Навка.

***

В студию зашли шесть призеров Евро в парах — места на диванах не хватило, и Денис Ходыкин сел на пол, скрестив ноги.

Борисов обратил внимание на красивый общий жест — всем вместе подняться на верхнюю ступень пьедестала и спеть гимн. Рассказал инициатор — Дмитрий Козловский:

«Я позиционирую нас не только как представителей России — мы представители молодого поколения. Не только спортсмены, но и ребята, которые учатся: физики, химики, медики. Мы являемся будущим не только страны, но и всего этого мира. И эта победа — это победа молодых ребят. Мне хотелось, чтобы она запомнилась таким моментом — подъемом всех на первую ступеньку».

Потом настало время рекламы шоу. Навка рассказала о гранд-выступлении 29 марта — с участием всех медалистов Евро, а также Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Даниил Глейхенгауз напомнил о шоу Этери Тутберидзе в трех городах.

Напоследок чествовали Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна — оба поблагодарили зрителей за поддержку. Особенно душевно выступил тренер чемпиона — Евгений Рукавицын: «Для меня самое главное, что две программы исполнены чисто. Я сказал Диме: у тебя было такое вдохновение, будто ты писал стихи своим катанием. Какое-то провидение. Катание душой было совмещено с абсолютной концентрацией».

Алексей Мишин тоже выступил мощно про победу Алиева: «Я вспоминаю цепочку: Леша Урманов, Леша Якудин, семь раз Плющенко. Теперь — Дима. Все говорят: ой как хорошо, что ушел Фернандес. Это еще неизвестно, для кого это хорошо. Фернандес, наверное, посмотрел Диму в предыдущий сезон и решил: все, пора заканчивать. Надо отдать Диме должное как мужчине. Так преодолеть себя… Профессионалы смотрели прошлый год и думали: ну что-то совсем плохо с мальчиком. Но он нашел в себе силы. Это качество я в нем уважаю и ценю, и вижу пример для других».

Напоследок в студии включили гимн России под победные кадры Евро.

Автор Вячеслав Самбур

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