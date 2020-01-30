Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Северсталь
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Торонто Мэйпл Ливз
35
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон Кэпиталз
Нэшвилл Предаторз
45
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
11:27 (мск), источник: Sport24

«Ужасно понравилось!» Как Медведева стала тренером Монеточки по фигурному катанию: видео

21-летняя певица Монеточка поделилась впечатлениями от тренировки по фигурному катанию под руководством 20-летней фигуристки Евгении Медведевой. Соответствующее видео она опубликовала в своем инстаграме.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Когда зима такая невнятная, как в этом году, то приходится раскрашивать ее самой! По моим сторис вы уже, наверное, поняли, что я без ума от зимних видов спорта, а самое любимое мое зимнее развлечение — фигурное катание. Еще бы, с таким-то тренером! Женя Медведева, ты прекрасна, спасибо. А также спасибо команде Nike за исполнение моей мечты», — написала Монеточка.

На видео запечатлено, как Монеточка занимается фигурным катанием под руководством Медведевой.

«Тебе понравилось?» — спросила Медведева у Монеточки в конце занятия. «Очень!» — ответила певица.

«Понравилось назад кататься?» — уточнила фигуристка. «Ужасно понравилось!» — призналась Монеточка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 «Андрюха, жги!» Русские хоккеисты ярко затусили на яхте с американками: видео
«Было бы странно, если бы я не жила за его счет». Русскую жену Луиса Адриано назвали нахлебницей
Еще один невероятный вечер Овечкина. Он переписал кучу рекордов
Петр Ян: Обхожу опасные моменты, чтобы не уехать лет на пять
Очаровательная дочь Сергея Семака ждет ребенка (фото)
Кокорина предложили донести на руках на Урал
Красавица-футболистка покорила фанатов, не выходя на поле (фото)
Отдохнувший «Ливерпуль» выиграл. Клопп не зря ротирует состав
Первый ушел: итоги четвертьфиналов Australian Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь