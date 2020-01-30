«Ужасно понравилось!» Как Медведева стала тренером Монеточки по фигурному катанию: видео

«Когда зима такая невнятная, как в этом году, то приходится раскрашивать ее самой! По моим сторис вы уже, наверное, поняли, что я без ума от зимних видов спорта, а самое любимое мое зимнее развлечение — фигурное катание. Еще бы, с таким-то тренером! Женя Медведева, ты прекрасна, спасибо. А также спасибо команде Nike за исполнение моей мечты», — написала Монеточка.