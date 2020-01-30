Фигуристка из группы Тутберидзе завершила карьеру из-за травмы. Алёна, как же так?
14-летняя Канышева пострадала от прогресса в фигурном катании. А ведь недавно она побеждала чемпионку России.
14-летняя Канышева пострадала от прогресса в фигурном катании. А ведь недавно она побеждала чемпионку России.
Трио лидеров женского фигурного катания кажется непобедимым. Если Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова выступают все вместе, то соперницам о пьедестале можно забыть. Так продолжается уже на пяти соревнованиях кряду. Последней, кому удалось разбавить гегемонию нового поколения учениц Тутберидзе, была миниатюрная Алёна Канышева.
Спустя три месяца после своего главного успеха талантливая и артистичная девочка перешла в группу Этери Тутберидзе, однако представить новый тренерский штаб на официальных соревнованиях ей так и не удалось. Грандиозные перспективы разбились о проблемы со здоровьем. Отчаявшись справиться с последствиями травмы, Алёна отказалась от карьеры «одиночницы» и решила попробовать себя в танцах.
Неужели 14-летняя фигуристка стала жертвой беспощадного прогресса?
Хрупкая подопечная Светланы Пановой из московской школы «Снежные барсы» обратила на себя внимание болельщиков в прошлом сезоне. Алёна дважды была второй на этапах юниорского
На юниорском чемпионате России Канышева провалилась, а уже через месяц стало известно о её переходе в группу Тутберидзе. Причём, по словам спортсменки, интерес к ней у самого успешного тренерского штаба страны был и раньше, однако менять наставников она не спешила. Всего за месяц работы в «Хрустальном» Алёна освоила четверной тулуп и подходила к новому сезону в качестве потенциального лидера юниорской сборной России.
Но оправдать авансы ей так и не удалось. Последний раз зрители имели возможность наблюдать за катанием Канышевой на контрольных прокатах юниоров в августе. Там спортсменка не стала прыгать разученный у Тутберидзе четверной, а затем снялась с обоих этапов юниорского
И вот Алёна Канышева ошарашила болельщиков новостью: она уходит из одиночного катания и постарается реализовать себя в танцах на льду. В своей записи в соцсети фигуристка поблагодарила команду Тутберидзе и всех бывших тренеров, а также особо подчеркнула, что травма, полученная в ноябре 2018 года, не позволяет ей выполнять необходимую прыжковую нагрузку.
Таким образом, Алёна получила роковое повреждение за полгода до перехода к Тутберидзе. Однако травма не помешала ей здорово откататься в финале юниорского
Сама спортсменка, по крайней мере публично, никаких претензий к тренерам не предъявляет. Она сама пошла на риск, стремясь не отстать от прогресса.
Такова цена российского величия в женском фигурном катании. И пока наши девочки будут приносить стране медали, её охотно будут платить.
Алексей Адамов