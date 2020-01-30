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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Фигуристка из группы Тутберидзе завершила карьеру из-за травмы. Алёна, как же так?

14-летняя Канышева пострадала от прогресса в фигурном катании. А ведь недавно она побеждала чемпионку России.

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Источник: РИА "Новости"

Трио лидеров женского фигурного катания кажется непобедимым. Если Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова выступают все вместе, то соперницам о пьедестале можно забыть. Так продолжается уже на пяти соревнованиях кряду. Последней, кому удалось разбавить гегемонию нового поколения учениц Тутберидзе, была миниатюрная Алёна Канышева.

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Спустя три месяца после своего главного успеха талантливая и артистичная девочка перешла в группу Этери Тутберидзе, однако представить новый тренерский штаб на официальных соревнованиях ей так и не удалось. Грандиозные перспективы разбились о проблемы со здоровьем. Отчаявшись справиться с последствиями травмы, Алёна отказалась от карьеры «одиночницы» и решила попробовать себя в танцах.

Неужели 14-летняя фигуристка стала жертвой беспощадного прогресса?

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Показала результат — ушла к Тутберидзе

Хрупкая подопечная Светланы Пановой из московской школы «Снежные барсы» обратила на себя внимание болельщиков в прошлом сезоне. Алёна дважды была второй на этапах юниорского Гран-при, проиграв Косторной и Трусовой, а своё самое яркое выступление показала в финале серии в Ванкувере. По сложности 13-летняя Канышева не могла тягаться с более взрослыми юниорками из группы Тутберидзе, однако чистое исполнение своих программ вкупе с ошибками Анны Щербаковой позволили ей завоевать бронзу. Тогда Алёна прежде всего запомнилась мягким и нежным катанием под музыку Чайковского в произвольной.

На юниорском чемпионате России Канышева провалилась, а уже через месяц стало известно о её переходе в группу Тутберидзе. Причём, по словам спортсменки, интерес к ней у самого успешного тренерского штаба страны был и раньше, однако менять наставников она не спешила. Всего за месяц работы в «Хрустальном» Алёна освоила четверной тулуп и подходила к новому сезону в качестве потенциального лидера юниорской сборной России.

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Но оправдать авансы ей так и не удалось. Последний раз зрители имели возможность наблюдать за катанием Канышевой на контрольных прокатах юниоров в августе. Там спортсменка не стала прыгать разученный у Тутберидзе четверной, а затем снялась с обоих этапов юниорского Гран-при, так и не показав на соревнованиях новые программы, поставленные Даниилом Глейхенгаузом. Официальных заявлений о причинах пропуска Канышевой первой части сезона не звучало, но можно было предположить, что дело в проблемах со здоровьем. В середине декабря это подтвердила сама фигуристка, рассказав, что после курса лечения не чувствует боли и уже вернулась к тренировкам в зале.

Жёсткие тренировки Тутберидзе ни при чём?

И вот Алёна Канышева ошарашила болельщиков новостью: она уходит из одиночного катания и постарается реализовать себя в танцах на льду. В своей записи в соцсети фигуристка поблагодарила команду Тутберидзе и всех бывших тренеров, а также особо подчеркнула, что травма, полученная в ноябре 2018 года, не позволяет ей выполнять необходимую прыжковую нагрузку.

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Таким образом, Алёна получила роковое повреждение за полгода до перехода к Тутберидзе. Однако травма не помешала ей здорово откататься в финале юниорского Гран-при и завершить сезон, а уже в апреле исполнить четверной тулуп. И ни в одном интервью Алёна или её тренеры вопрос здоровья не поднимали. Возможно, нагрузки при прыжковой работе в «Хрустальном» оказались чрезмерными для её организма и привели к рецидиву. Есть вероятность, что, оставшись у Пановой, фигуристка смогла бы продлить карьеру «одиночницы», однако рассчитывать на серьёзный прогресс ей было бы трудно. Канышева не могла бороться с лидерами своего поколения без четверных, и именно для усложнения программ она и ушла к Тутберидзе.

Цена российских побед

Сама спортсменка, по крайней мере публично, никаких претензий к тренерам не предъявляет. Она сама пошла на риск, стремясь не отстать от прогресса.

При этом Канышева к своим 14 годам уже успела завоевать награды и достаточно громко о себе заявить. А сколько девочек, побеждавших в мечтах родителей на Олимпийских играх, ушли со льда из-за тяжёлых травм, толком ничего не добившись?

Такова цена российского величия в женском фигурном катании. И пока наши девочки будут приносить стране медали, её охотно будут платить.

Алексей Адамов

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Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах
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