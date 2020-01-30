Туктамышева рассказала, как провела мастер-класс для детей-сирот

«Сегодня я общалась с детьми. Дети были совершенно замечательные: любознательные, смешные, отвлекающиеся, громко смеющиеся. Только вот есть нюанс — они сироты. Меня пригласили как “героя” для благотворительного выступления и мастер класса, я даже не понимала как себя нужно вести. Легче было просто быть самой собой, так и поступила. Вначале ребята были настороженные, не знали, что от меня ожидать. Но вскоре они поняли, что я та ещё оторва и вообще своя, со мной можно быть самим собой, и ребята расслабились», — написала Туктамышева под фото в своем Instagram-аккаунте.