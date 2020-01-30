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16:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева рассказала, как провела мастер-класс для детей-сирот

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как провела мастер-класс для детей-сирот по приглашению одной из благотворительных организаций.

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20
фотографий

Фигуристка заняла четвертое место на чемпионате России в Красноярске, что не позволило ей выступить на чемпионате Европы в австрийском Граце. Однако спортсменка работала на европейском турнире в качестве комментатора Первого канала.

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«Сегодня я общалась с детьми. Дети были совершенно замечательные: любознательные, смешные, отвлекающиеся, громко смеющиеся. Только вот есть нюанс — они сироты. Меня пригласили как “героя” для благотворительного выступления и мастер класса, я даже не понимала как себя нужно вести. Легче было просто быть самой собой, так и поступила. Вначале ребята были настороженные, не знали, что от меня ожидать. Но вскоре они поняли, что я та ещё оторва и вообще своя, со мной можно быть самим собой, и ребята расслабились», — написала Туктамышева под фото в своем Instagram-аккаунте.

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«Мы говорили с ними на равных, было легко, непринужденно и весело. Нам даже удалось провести “мастер класс” на катке, но он закончился очень быстро, потому что ребятки так увлеклись катанием на коньках, что забыли про меня. Было приятно видеть их такими. Ну, знаете, когда огонь в глазах, аж блестят», — добавила фигуристка.

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