«Когда первое, что видишь на отдыхе, — коньки». Тарасова показала, как ее встретили в отеле в Дубае
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.
По прилету в Дубай ее ждал неожиданный подарок. Работники отеля местного отеля Fairmont the Palm презентовали 72-летнему специалисту торт с фигурным коньком и снежинками с надписью: «Добро пожаловать в Fairmont the Palm».
«Когда прилетаешь на отдых, и первое, что видишь, — коньки», — написала Тарасова в инстаграме.
Помимо этого, Тарасова опубликовала еще пару фотографий с видами пляжа и улиц столицы ОАЭ.