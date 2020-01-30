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17:00 (мск), источник: Sport24

«Когда первое, что видишь на отдыхе, — коньки». Тарасова показала, как ее встретили в отеле в Дубае

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

По прилету в Дубай ее ждал неожиданный подарок. Работники отеля местного отеля Fairmont the Palm презентовали 72-летнему специалисту торт с фигурным коньком и снежинками с надписью: «Добро пожаловать в Fairmont the Palm».

«Когда прилетаешь на отдых, и первое, что видишь, — коньки», — написала Тарасова в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо этого, Тарасова опубликовала еще пару фотографий с видами пляжа и улиц столицы ОАЭ.

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