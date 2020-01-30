Косторная, Щербакова и Трусова вошли в состав сборной России на чемпионат мира

Источник: ИТАР-ТАСС

«Исполком ФФККР утвердил состав участников, согласованный с тренерским советом федерации», — сказал Горшков.

Фоторепортаж Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию

В женском одиночном катании в состав сборной России вошли 16-летняя Косторная, 15-летняя Щербакова и 15-летняя Трусова, в роли запасных выступят чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

В мужском одиночном катании Россию представят Дмитрий Алиев (чемпион Европы — 2020), Артур Даниелян (серебро), запасные — бронзовый призер чемпионата России 2020 года Александр Самарин и Макар Игнатов. В соревнованиях спортивных пар от России выступят победители прошедшего европейского первенства Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряные призеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, завоевавшие бронзовые медали, запасными будут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман Плешков.

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В танцах на льду сборную России представят чемпионы Европы и двукратные чемпионы России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные и трехкратные бронзовые призеры европейского первенства Александра Степанова и Иван Букин, а также обладатели бронзовых медалей чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, запасные — Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.