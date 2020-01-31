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13:55 (мск), источник: ТАСС

Матыцин провел встречу с главой Федерации фигурного катания на коньках России Горшковым

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков провели рабочую встречу, на которой обсудили итоги прошедшего чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта.

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Источник: РИА "Новости"

На чемпионате Европы, который завершился 26 января в австрийском Граце, российские спортсмены впервые с 2006 года победили во всех четырех дисциплинах, завоевав четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

В рамках встречи Горшков пригласил министра спорта на ледовое шоу «Россия, вперед!», которое пройдет 29 марта в «Мегаспорте». «Мы говорили о планах нашей совместной работы. Я пригласил министра на наше мероприятие в марте. Также мы хотели бы, чтобы министр посетил тренировки наших фигуристов, в том числе посмотрел, как тренируется группа Этери Тутберидзе, где есть целая плеяда не только девчонок, но и мальчишек, которые двигают фигурное катание вперед», — заявил Горшков.

«Потенциал наших спортсменов достаточно высокий, главное его реализовать. Если он будет правильно реализован, значит, будут и результаты», — добавил он, говоря об ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 16—22 марта в канадском Монреале.

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