Матыцин провел встречу с главой Федерации фигурного катания на коньках России Горшковым

Источник: РИА "Новости"

На чемпионате Европы, который завершился 26 января в австрийском Граце, российские спортсмены впервые с 2006 года победили во всех четырех дисциплинах, завоевав четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

В рамках встречи Горшков пригласил министра спорта на ледовое шоу «Россия, вперед!», которое пройдет 29 марта в «Мегаспорте». «Мы говорили о планах нашей совместной работы. Я пригласил министра на наше мероприятие в марте. Также мы хотели бы, чтобы министр посетил тренировки наших фигуристов, в том числе посмотрел, как тренируется группа Этери Тутберидзе, где есть целая плеяда не только девчонок, но и мальчишек, которые двигают фигурное катание вперед», — заявил Горшков.

«Потенциал наших спортсменов достаточно высокий, главное его реализовать. Если он будет правильно реализован, значит, будут и результаты», — добавил он, говоря об ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.