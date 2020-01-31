Битва четверных в фигурном катании: команда Тутберидзе vs ЦСКА! Видео
В ледовом дворце «Москвич» завершилось первенство Москвы среди
В ледовом дворце «Москвич» завершилось первенство Москвы среди
В том числе прошли соревнования в уникальной дисциплине «элементы», которая практикуется на молодежных стартах в России. По правилам фигуристки по очереди исполняли два прыжка, два каскада, а после перерыва — дорожку и вращения. Побеждает лучший по сумме баллов.
Баллы идут в общий зачет, который таким образом состоит из трех частей — короткой программы, элементов и произвольной программы.
«Спорт-Экспресс» предлагает вашему вниманию прыжковые попытки самых оснащенных технически юниорок России — Вероники Жилиной и Софьи Акатьевой из «Хрустального», которые прыгали сольный четверной тулуп и в каскаде, а также Елизаветы Берестовской и Софьи Самоделкиной из ЦСКА (первая также прыгала четверной тулуп, вторая — тройной аксель). Осторожно! Не показывайте это видео любителям зрелого женского катания из Германии и другим сторонникам запрета четверных.
Также, что уникально для фигурного катания, вы можете увидеть, как судьи используют видеоповторы, и услышать их комментарии.
От команды Тутберидзе на соревнованиях присутствовал Сергей Розанов, от ЦСКА — Сергей Давыдов, Александра Кравцова, Максим Завозин и Сергей Вербило. Вход на соревнования был свободным для зрителей.
Отметим, что несмотря на принципиальную борьбу за звание чемпионки Москвы, девушки поддерживали друг друга, аплодировали соперницам при удачных попытках, а 12-летняя Софья Самоделкина подпевала песне Виктора Цоя «Кукушка» во время дорожек и вращений Аделии Петросян из «Самбо-70».
Итоговые результаты в дисциплине «элементы» выглядят так:
1. Вероника Жилина («Хрустальный») — 77,82
2. Елизавета Берестовская (ЦСКА) — 73,30
3. Наталья Лагутова (ЦСКА) — 72,26
4. Софья Самоделкина (ЦСКА) — 72,02.
По итогам произвольной программы общую победу на первенстве одержала Софья Самоделкина.
Итоговое положение:
1. Софья Самоделкина (ЦСКА) — 279,72
2. Елизавета Берестовская (ЦСКА) — 265,42
3. Вероника Жилина («Хрустальный») — 251,67
4. Софья Акатьева («Хрустальный») — 249,71.
Дмитрий Кузнецов