Битва четверных в фигурном катании: команда Тутберидзе vs ЦСКА! Видео

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В том числе прошли соревнования в уникальной дисциплине «элементы», которая практикуется на молодежных стартах в России. По правилам фигуристки по очереди исполняли два прыжка, два каскада, а после перерыва — дорожку и вращения. Побеждает лучший по сумме баллов.

Баллы идут в общий зачет, который таким образом состоит из трех частей — короткой программы, элементов и произвольной программы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d95a242612e8156c39e4" data-vnd="d95a242612e8156c39e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d95a242612e8156c39e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спорт-Экспресс» предлагает вашему вниманию прыжковые попытки самых оснащенных технически юниорок России — Вероники Жилиной и Софьи Акатьевой из «Хрустального», которые прыгали сольный четверной тулуп и в каскаде, а также Елизаветы Берестовской и Софьи Самоделкиной из ЦСКА (первая также прыгала четверной тулуп, вторая — тройной аксель). Осторожно! Не показывайте это видео любителям зрелого женского катания из Германии и другим сторонникам запрета четверных.

Также, что уникально для фигурного катания, вы можете увидеть, как судьи используют видеоповторы, и услышать их комментарии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/H4kMYsaI6zw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

От команды Тутберидзе на соревнованиях присутствовал Сергей Розанов, от ЦСКА — Сергей Давыдов, Александра Кравцова, Максим Завозин и Сергей Вербило. Вход на соревнования был свободным для зрителей.

Отметим, что несмотря на принципиальную борьбу за звание чемпионки Москвы, девушки поддерживали друг друга, аплодировали соперницам при удачных попытках, а 12-летняя Софья Самоделкина подпевала песне Виктора Цоя «Кукушка» во время дорожек и вращений Аделии Петросян из «Самбо-70».

Итоговые результаты в дисциплине «элементы» выглядят так:

1. Вероника Жилина («Хрустальный») — 77,82

2. Елизавета Берестовская (ЦСКА) — 73,30

3. Наталья Лагутова (ЦСКА) — 72,26

4. Софья Самоделкина (ЦСКА) — 72,02.

По итогам произвольной программы общую победу на первенстве одержала Софья Самоделкина.

Итоговое положение:

1. Софья Самоделкина (ЦСКА) — 279,72

2. Елизавета Берестовская (ЦСКА) — 265,42

3. Вероника Жилина («Хрустальный») — 251,67

4. Софья Акатьева («Хрустальный») — 249,71.