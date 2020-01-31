Ученицы Тутберидзе не дали шанса Туктамышевой. Кто поедет на чемпионат мира по фигурке

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Год назад состав сборной России на чемпионат мира вызвал множество вопросов и обсуждений. Федерации даже пришлось устраивать дополнительный отбор в рамках финала Кубка России. В этом сезоне в ФФККР решили так не тянуть, и всего через неделю после чемпионата Европы был представлен на утверждение исполкому список участников ЧМ.

Девушки

Несмотря на ошибки Трусовой, Щербаковой и Косторной в Австрии, именно эти спортсменки являются сильнейшими в стране на данный момент. Ходили слухи, что участие Саши в чемпионате мира под вопросом и повторится прошлогодняя история с финалом Кубка России для Туктамышевой и Гуляковой. Но есть ли смысл? Трусова с ошибками в сумме за две программы набрала 225,34 балла, но для нее это худшие прокаты в сезоне. Лучший международный результат Елизаветы Туктамышевой на 4 балла меньше — 221,15.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6qNndtpE_5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6qNndtpE_5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6qNndtpE_5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анна Щербакова (@anna__shcherbakova_)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-29T14:24:11+00:00">29 Дек 2019 в 6:24 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Анастасия Гулякова в этом сезоне выступала только на внутренних соревнованиях. На удачном для спортсменки чемпионате России в Красноярске Настя не добралась даже до 200 баллов. Ближе всего по результатам к русской ракете Евгения Медведева, но и она получила за чистые прокаты на Rostelecom Cup всего на копейки больше — 225,76. Однако потенциал Трусовой выше — при хороших прокатах она может получить 240+.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sGI4Fs82Z6I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Парни

Из-за неудачного выступления на прошлом чемпионате мира в этом сезоне от России смогут поехать только два одиночника. После серии Гран-при казалось, что на ЧМ поедут Александр Самарин и Дмитрий Алиев, вышедшие в финал. Но чемпионат России в мужской одиночке выдался весьма неожиданным. Мимо топ-3 и, следовательно, чемпионата Европы едва не пролетел Александр Самарин, а на второе место сенсационно поднялся юниор Артур Даниелян. А вот Дмитрий Алиев показал уверенные прокаты и в Красноярске, и в Граце, став новым чемпионом России и Европы. Он, несомненно, гарантировал себе путевку в Монреаль.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7tZ4lvANpD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7tZ4lvANpD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7tZ4lvANpD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dmitriy Aliev (@dmitry_aliev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-24T16:40:30+00:00">24 Янв 2020 в 8:40 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самарину же в Австрии предстояло реабилитироваться, чтобы вернуть к себе расположение ФФКР. Чуда не случилось. Саша допустил несколько ошибок и финишировал лишь десятым. Даниелян же закрепил успех чемпионата России и выиграл серебряную медаль, сильно осложнив положение Самарина.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yvFalbwYaxM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главная проблема Артура — юниорский и взрослый чемпионаты мира проводятся слишком близко по времени. Даниелян еще полностью не перешел на уровень мастеров, отправлять его на такой важный старт опасно. Хорошо хоть, что с юниорского первенства России фигуриста уже сняли, так как спортсмен сразу после Европы поменял ботинки. Возможно, стоило бы дать Даниеляну место на ЮЧМ за показанные результаты в Красноярске и Граце. С другой стороны, медаль юниорского мира в копилке фигуриста уже есть, а когда еще представится возможность проявить себя на взрослом ЧМ?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7ubNlPoSLw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7ubNlPoSLw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7ubNlPoSLw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artur Danielyan (@artur_danielyan17)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-25T02:11:21+00:00">24 Янв 2020 в 6:11 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Федерация решила не отклоняться от спортивного принципа и выбрала Даниеляна. Вернуть три квоты на следующий мир будет сложно, главная задача — не потерять две имеющиеся. С ней Дима и Артур должны справиться.

Пары

Расстановка российских дуэтов на чемпионате Европы была идентична пьедесталу национального первенства. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выигравшие первый громкий титул в карьере, являются неоспоримыми лидерами сборной в нынешнем сезоне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gvnIiOP6w-o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Действующие вице-чемпионы мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов допустили в Граце несколько грубых ошибок, едва не проиграв Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину. Их буквально вытащила на серебро высокая оценка за компоненты. Несмотря на неоднозначный сезон, лучший результат Жени и Володи с Rostelecom Cup — третий в мире. Впереди опытной пары лишь Бойкова/Козловский и чемпионы мира Вэнцзинь Суй/Цун Хань.

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А вот «сизн бест» Павлюченко/Ходыкина уступает другой российской паре — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Настя и Саша успешно провели дебют на взрослом уровне, выиграв золото и бронзу этапов и бронзу финала Гран-при. От путевки на главные старты их отделил неудачный прокат короткой на ЧР. Несмотря на эту оплошность, Мишина/Галлямов являются одной из самых стабильных пар в нашей сборной. Их редкие ошибки связаны чаще всего со сложным прыжковым элементом тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Кроме них каскад из двух тройных во взрослой сборной никто не исполняет.

К тому же, Павлюченко и Ходыкин в Австрии откатались неидеально — партнерша упала с выброса в произвольной. Так что, возможно, стоило бы дать Мишиной и Галлямову шанс и устроить дополнительный отбор.

Танцы на льду

Два ведущих российских дуэта выиграли в Австрии золото и бронзу. Виктория Синицина и Никита Кацалапов в Граце сенсационно обыграли действующих чемпионов мира Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. За место Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионат мира в Монреале тоже сомневаться не приходится — их «сизн бест» пока третий в мире.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MzljUdLJRlg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро обновили свой лучший результат сезона на чемпионате Европы. Они набрали 188,03 балла. Однако у Аннабель Морозов/Андрея Багина был результат немного выше — 191,71. Только они получили такие оценки лишь раз, выстрелив на небольшом «челленджере» в Загребе. На международной арене Аннабель и Андрей известны гораздо хуже Тиффани и Джонатана. Загорски/Гурейро даже успели поучаствовать в Олимпийских играх 2018 года. Так что замена третьего номера танцев на льду явно не предвиделась.