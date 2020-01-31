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31 января, источник: Sport24

Ученицы Тутберидзе не дали шанса Туктамышевой. Кто поедет на чемпионат мира по фигурке

Обошлось без сюрпризов.

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Год назад состав сборной России на чемпионат мира вызвал множество вопросов и обсуждений. Федерации даже пришлось устраивать дополнительный отбор в рамках финала Кубка России. В этом сезоне в ФФККР решили так не тянуть, и всего через неделю после чемпионата Европы был представлен на утверждение исполкому список участников ЧМ.

Девушки

Несмотря на ошибки Трусовой, Щербаковой и Косторной в Австрии, именно эти спортсменки являются сильнейшими в стране на данный момент. Ходили слухи, что участие Саши в чемпионате мира под вопросом и повторится прошлогодняя история с финалом Кубка России для Туктамышевой и Гуляковой. Но есть ли смысл? Трусова с ошибками в сумме за две программы набрала 225,34 балла, но для нее это худшие прокаты в сезоне. Лучший международный результат Елизаветы Туктамышевой на 4 балла меньше — 221,15.

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Анастасия Гулякова в этом сезоне выступала только на внутренних соревнованиях. На удачном для спортсменки чемпионате России в Красноярске Настя не добралась даже до 200 баллов. Ближе всего по результатам к русской ракете Евгения Медведева, но и она получила за чистые прокаты на Rostelecom Cup всего на копейки больше — 225,76. Однако потенциал Трусовой выше — при хороших прокатах она может получить 240+.

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Парни

Из-за неудачного выступления на прошлом чемпионате мира в этом сезоне от России смогут поехать только два одиночника. После серии Гран-при казалось, что на ЧМ поедут Александр Самарин и Дмитрий Алиев, вышедшие в финал. Но чемпионат России в мужской одиночке выдался весьма неожиданным. Мимо топ-3 и, следовательно, чемпионата Европы едва не пролетел Александр Самарин, а на второе место сенсационно поднялся юниор Артур Даниелян. А вот Дмитрий Алиев показал уверенные прокаты и в Красноярске, и в Граце, став новым чемпионом России и Европы. Он, несомненно, гарантировал себе путевку в Монреаль.

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Самарину же в Австрии предстояло реабилитироваться, чтобы вернуть к себе расположение ФФКР. Чуда не случилось. Саша допустил несколько ошибок и финишировал лишь десятым. Даниелян же закрепил успех чемпионата России и выиграл серебряную медаль, сильно осложнив положение Самарина.

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Главная проблема Артура — юниорский и взрослый чемпионаты мира проводятся слишком близко по времени. Даниелян еще полностью не перешел на уровень мастеров, отправлять его на такой важный старт опасно. Хорошо хоть, что с юниорского первенства России фигуриста уже сняли, так как спортсмен сразу после Европы поменял ботинки. Возможно, стоило бы дать Даниеляну место на ЮЧМ за показанные результаты в Красноярске и Граце. С другой стороны, медаль юниорского мира в копилке фигуриста уже есть, а когда еще представится возможность проявить себя на взрослом ЧМ?

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Федерация решила не отклоняться от спортивного принципа и выбрала Даниеляна. Вернуть три квоты на следующий мир будет сложно, главная задача — не потерять две имеющиеся. С ней Дима и Артур должны справиться.

Пары

Расстановка российских дуэтов на чемпионате Европы была идентична пьедесталу национального первенства. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выигравшие первый громкий титул в карьере, являются неоспоримыми лидерами сборной в нынешнем сезоне.

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Действующие вице-чемпионы мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов допустили в Граце несколько грубых ошибок, едва не проиграв Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину. Их буквально вытащила на серебро высокая оценка за компоненты. Несмотря на неоднозначный сезон, лучший результат Жени и Володи с Rostelecom Cup — третий в мире. Впереди опытной пары лишь Бойкова/Козловский и чемпионы мира Вэнцзинь Суй/Цун Хань.

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А вот «сизн бест» Павлюченко/Ходыкина уступает другой российской паре — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Настя и Саша успешно провели дебют на взрослом уровне, выиграв золото и бронзу этапов и бронзу финала Гран-при. От путевки на главные старты их отделил неудачный прокат короткой на ЧР. Несмотря на эту оплошность, Мишина/Галлямов являются одной из самых стабильных пар в нашей сборной. Их редкие ошибки связаны чаще всего со сложным прыжковым элементом тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Кроме них каскад из двух тройных во взрослой сборной никто не исполняет.

К тому же, Павлюченко и Ходыкин в Австрии откатались неидеально — партнерша упала с выброса в произвольной. Так что, возможно, стоило бы дать Мишиной и Галлямову шанс и устроить дополнительный отбор.

Танцы на льду

Два ведущих российских дуэта выиграли в Австрии золото и бронзу. Виктория Синицина и Никита Кацалапов в Граце сенсационно обыграли действующих чемпионов мира Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. За место Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионат мира в Монреале тоже сомневаться не приходится — их «сизн бест» пока третий в мире.

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Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро обновили свой лучший результат сезона на чемпионате Европы. Они набрали 188,03 балла. Однако у Аннабель Морозов/Андрея Багина был результат немного выше — 191,71. Только они получили такие оценки лишь раз, выстрелив на небольшом «челленджере» в Загребе. На международной арене Аннабель и Андрей известны гораздо хуже Тиффани и Джонатана. Загорски/Гурейро даже успели поучаствовать в Олимпийских играх 2018 года. Так что замена третьего номера танцев на льду явно не предвиделась.

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