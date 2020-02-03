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13:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка посчитала бессмысленным возвращение Загитовой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова посчитала бессмысленным возвращение фигуристки Алины Загитовой в профессиональный спорт. Ее слова приводит Sportbox.ru.

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По мнению Бестемьяновой, без четверных прыжков Загитова может рассчитывать только на пятые места в международных турнирах. Она отметила, что фигуристка, прекратив выступать на официальных соревнованиях в этом сезоне, потеряла форму, а значит, вернуться в большой спорт ей будет еще сложнее.

В декабре прошлого года Загитова объявила о приостановке карьеры. После финала Гран-при, в котором фигуристка заняла шестое место, она не принимала участие в официальных соревнованиях. При этом спортсменка выступала в ледовом шоу «Спящая Красавица».

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы.

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