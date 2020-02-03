Олимпийская чемпионка посчитала бессмысленным возвращение Загитовой

По мнению Бестемьяновой, без четверных прыжков Загитова может рассчитывать только на пятые места в международных турнирах. Она отметила, что фигуристка, прекратив выступать на официальных соревнованиях в этом сезоне, потеряла форму, а значит, вернуться в большой спорт ей будет еще сложнее.