Что после Трусовой: стартует юниорское первенство России

Источник: РИА "Новости"

Турнир пройдет 6—8 февраля в столице Мордовии. Год назад в Перми на аналогичных соревнованиях первенствовали Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова, которые в нынешнем сезоне делят места на пьедесталах ведущих взрослых турниров мира.

Что с четверным у Валиевой и тройным акселем у Усачевой?

В женском одиночном катании основная борьба развернется между победительницей Финала юниорского Гран-при Камилой Валиевой, обладательницей бронзы турнира Дарьей Усачевой и серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2020 года Ксенией Синицыной. Валиева по ходу сезона сломала ногу, но сумела быстро восстановиться и завоевать золото Финала Гран-при в Турине, причем фигуристка не прибегла к четверному прыжку, которым она владеет.

«Саша Трусова начала делать четверные прыжки, Аня Щербакова, — вспомнила Валиева о собственной мотивации изучать четверной тулуп. — Решила от них не отставать. Тем более сейчас, если все будут чисто кататься, выиграть с тройными прыжками больше не получится (как в Финале Гран-при)».

Усачева в ближайшее время обещает продемонстрировать аксель в три с половиной оборота. «Я учу тройной аксель, начала недели за две-три до финала (в Турине). Уже неплохо получается, надеюсь его освоить к первенству России», — рассказала в декабре Усачева.

Синицыной в текущем сезоне не удаются полноценно чистые прокаты, но фигуристка отлично провела произвольную программу на «взрослом» чемпионате России в Красноярске, где, не имея четверных и тройного акселя, заняла пятое место вслед за призерами Анной Щербаковой, Аленой Косторной, Александрой Трусовой и чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой.

Сюрпризов на турнире можно ожидать от бронзового призера юношеских Олимпийских игр этого года Анны Фроловой и Майи Хромых, с интересом ожидается и выступление дебютантки первенства Софьи Акатьевой, которая владеет четверным прыжком.

Добьется ли чистого проката Самсонов?

В мужском одиночном катании на первенстве будут бороться за победу серебряный призер юниорского Финала Гран-при прошлого сезона Петр Гуменик, обладатель серебра этого же турнира нынешнего сезона, а также аналогичной медали юношеских Олимпийских игр Андрей Мозалев, и действующий чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов.

Мозалев выглядит наиболее стабильно в плане катания в этом сезоне. «Скорее, это не мечта, а цель — стать олимпийским чемпионом. Но любой спортсмен выступает не только ради побед, но и ради оваций зрителей», — поделился фигурист глобальными мыслями в интервью РИА Новости. Самсонов же во время всех турниров признается в хорошей готовности, но пока не показал безошибочного проката со сложными элементами.

Выиграть первенство страны был настроен фигурист из ЦСКА Артур Даниелян, в чем он признавался в интервью РИА Новости, однако завоевание серебряных медалей чемпионатов России, Европы и последующий за этим отбор на чемпионат мира вынудили штаб спортсмена сняться с турнира в Саранске.

Панфилова/Рылов на пути к очередному юниорскому золоту

Явные фавориты в турнире спортивных пар — Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выигравшие золото и Финала юниорского Гран-при, и юношеских Олимпийских игр. Опытный по юниорским меркам дуэт получает высокие баллы за катание, хотя пока не показал на соревнованиях параллельного тройного прыжка.

Турнир в Саранске покажет, насколько готовы к соперничеству за золото национального первенства и, возможно, мирового, которое состоится в марте в Таллине, Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, пропустившие первую половину сезона. На медали юниорского чемпионата России претендуют также Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, владеющие тройными прыжками (лутцем и флипом) Диана Мухаметзянова/Илья Миронов и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.

В танцах на льду ожидается борьба за победу дуэта Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, выигравшего бронзу юниорского Финала Гран-при в декабре, и пары Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов, отставшей на тех же соревнованиях от соотечественников чуть более чем на балл и занявшей четвертое место.