Что после Трусовой: стартует юниорское первенство России
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Первенство России среди юниоров начинается в Саранске, на турнире выступят ведущие фигуристы мира в своем возрастном сегменте.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Первенство России среди юниоров начинается в Саранске, на турнире выступят ведущие фигуристы мира в своем возрастном сегменте.
Турнир пройдет
В женском одиночном катании основная борьба развернется между победительницей Финала юниорского
«Саша Трусова начала делать четверные прыжки, Аня Щербакова, — вспомнила Валиева о собственной мотивации изучать четверной тулуп. — Решила от них не отставать. Тем более сейчас, если все будут чисто кататься, выиграть с тройными прыжками больше не получится (как в Финале Гран-при)».
Усачева в ближайшее время обещает продемонстрировать аксель в три с половиной оборота. «Я учу тройной аксель, начала недели за
Синицыной в текущем сезоне не удаются полноценно чистые прокаты, но фигуристка отлично провела произвольную программу на «взрослом» чемпионате России в Красноярске, где, не имея четверных и тройного акселя, заняла пятое место вслед за призерами Анной Щербаковой, Аленой Косторной, Александрой Трусовой и чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой.
Сюрпризов на турнире можно ожидать от бронзового призера юношеских Олимпийских игр этого года Анны Фроловой и Майи Хромых, с интересом ожидается и выступление дебютантки первенства Софьи Акатьевой, которая владеет четверным прыжком.
В мужском одиночном катании на первенстве будут бороться за победу серебряный призер юниорского Финала
Мозалев выглядит наиболее стабильно в плане катания в этом сезоне. «Скорее, это не мечта, а цель — стать олимпийским чемпионом. Но любой спортсмен выступает не только ради побед, но и ради оваций зрителей», — поделился фигурист глобальными мыслями в интервью РИА Новости. Самсонов же во время всех турниров признается в хорошей готовности, но пока не показал безошибочного проката со сложными элементами.
Выиграть первенство страны был настроен фигурист из ЦСКА Артур Даниелян, в чем он признавался в интервью РИА Новости, однако завоевание серебряных медалей чемпионатов России, Европы и последующий за этим отбор на чемпионат мира вынудили штаб спортсмена сняться с турнира в Саранске.
Явные фавориты в турнире спортивных пар — Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выигравшие золото и Финала юниорского
Турнир в Саранске покажет, насколько готовы к соперничеству за золото национального первенства и, возможно, мирового, которое состоится в марте в Таллине, Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, пропустившие первую половину сезона. На медали юниорского чемпионата России претендуют также Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, владеющие тройными прыжками (лутцем и флипом) Диана Мухаметзянова/Илья Миронов и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.
В танцах на льду ожидается борьба за победу дуэта Елизавета Шанаева/Девид Нарижный, выигравшего бронзу юниорского Финала
Тренер Худайбердиевой и Филатова, он же квалифицированный технический специалист Денис Самохин в ответ на вопрос, кто же лидер российских юниорских танцев,