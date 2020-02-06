Кихира лидирует после короткой программы на Турнире 4-х континентов
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Японская фигуристка Рика Кихира захватила лидерство после короткой программы на Турнире четырех континентов, который проходит в Сеуле.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Японская фигуристка Рика Кихира захватила лидерство после короткой программы на Турнире четырех континентов, который проходит в Сеуле.
Кихира получила за свой прокат 81,18 балла, второе место заняла американка Брэди Теннелл (75,93 балла), замыкает тройку лидеров представительница Южной Кореи Ю Ён (73,55).
Произвольную программу спортсменки исполнят 8 февраля.