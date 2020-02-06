Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе

Первенство России среди юниоров. Саранск

Девушки. Короткая программа

Камила Валиева — 78,50 Дарья Усачева — 73,77 Софья Акатьева — 69,22 Софья Самоделкина — 68,38 Аделия Петросян — 68,20 Майя Хромых — 67,68.

В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания. Если нарисовать график, он бы напоминал колокол Гаусса. На старте мужских соревнований в 14:00 на трибунах было 74 человека. Через полчаса, словно по щелчку, в мордовский Ледовый дворец хлынули толпы народу. Все они по стечению обстоятельств были либо студентами, либо пенсионерами. Либо яростные фанаты Загитовой и Медведевой из Instagram, либо болельщицы старой закалки, которые помнят Жука. В конце мужских соревнований и на первой женской разминке 3-тысячный зал был полон. Но как дошло дело до главных звезд — Акатьевой, Валиевой, Синицыной — снова стал стремительно пустеть. Люди говорили: «Все, теперь можно». И уходили.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8PDBtCJMHV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lublinecsport (@lublinecsport)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-06T18:14:57+00:00">6 Фев 2020 в 10:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Режим благоприятствования для «Хрустального»

Наверное, понимали, что результат предсказуем. Первую тройку составили ученицы Тутберидзе — а Софья Самоделкина, которая прыгнула чистый каскад тройной аксель + тройной тулуп (единственная среди всех), осталась четвертой. Надо отдать должное Софье — через пару прокатов она пришла на трибуну, и удалось с ней переброситься парой слов. Никаких упреков в адрес обстоятельств, судей, жеребьевки в первую разминку, погоды, конкуренток. «Накосячила на риттбергере и вращении, вот и все». Так после этого ученица ЦСКА еще и спускалась с верхотуры и бросала игрушки на лед Синицыной и Валиевой.

Валиева выиграла с фантастическим результатом 78,50 балла (при личном рекорде в 73,56) и после проката еще и встретила мини-толпу в коридоре. Фанатки вручили подарки Этери Тутберидзе, а затем и Камиле. Тренер расплылась в улыбке, фигуристка подписывала одну за другой тетрадки, открытки и прочую атрибутику. В 13 лет она уже настоящая звезда, на нее едут, ее караулят. Значит, есть все-таки он, интерес и хайп.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8PDx-UJpvP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8PDx-UJpvP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8PDx-UJpvP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lublinecsport (@lublinecsport)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-06T18:21:32+00:00">6 Фев 2020 в 10:21 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Катание Валиевой было безупречным, ее пластика и «Девочка на шаре», которую называют любимой программой Тутберидзе, вне конкуренции на юниорском уровне. За Камилой расположилась еще одна более возрастная, если это слово применимо к юниоркам, Дарья Усачева. Обе чисто исполнили каскады во второй части программы, у Валиевой был лутц + тулуп, оцененный на щедрые 2,36, у другой участницы «Гран-при» был флип+тулуп. Еще два балла разницы обнаружились на компонентах. Удивительна реакция Валиевой: на пресс-конференции она осталась недовольна ощущениями от каскада (лучшее GOE среди всех участниц), а про личный рекорд стеснительно сказала, что о нем «не знала».

Москва — не Россия

За бронзу была плотная борьба между Софьями — Акатьевой и Самоделкиной. Первая с неясным ребром получила плюсовые оценки, вторая из-за тяжелого приземления на риттбергере получила минус. Ключевой стала разница в 0,5 балла второй оценки. Просто для справки: всего неделю назад на первенстве Москвы в короткой программе у представительницы ЦСКА было на два балла больше. В произвольной — на три. Но как говорится, Москва — не Россия.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8PD47spP16/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8PD47spP16/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lublinecsport/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Lublinecsport</a> (@lublinecsport) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-06T18:22:29+00:00">6 Фев 2020 в 10:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ставили оценки непривычно долго. Особенно затянулась пауза после фигуристок из регионов — за это время уже успевали упасть на разминке следующие участницы. Тверь, Татарстан за чистые прокаты получили немного, квадистку Берестовскую отправили на 12-е место. Судья, конечно, всегда прав, а если нет, то смотри пункт первый, но в этот вечер правота была уж какая-то слишком неоднозначная. А главное — бьющая по интриге. Но здесь надо принимать во внимание и то, что идет заочная борьба с иностранцами с прицелом на таллиннский чемпионат мира.

В шестерке — пять представительниц группы Тутберидзе. Последняя — Майя Хромых, у которой получился каскад 3+2 вместо двух тройных. Возможно, сказываются последствия травмы. Корреспонденту «СЭ» фигуристка сказала, что восстанавливалась от травмы спины.

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