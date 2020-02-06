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22:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе

У Валиевой соперниц не было, равная борьба начиналась с бронзы.

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Первенство России среди юниоров. Саранск
Девушки. Короткая программа

  1. Камила Валиева — 78,50
  2. Дарья Усачева — 73,77
  3. Софья Акатьева — 69,22
  4. Софья Самоделкина — 68,38
  5. Аделия Петросян — 68,20
  6. Майя Хромых — 67,68.

В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания. Если нарисовать график, он бы напоминал колокол Гаусса. На старте мужских соревнований в 14:00 на трибунах было 74 человека. Через полчаса, словно по щелчку, в мордовский Ледовый дворец хлынули толпы народу. Все они по стечению обстоятельств были либо студентами, либо пенсионерами. Либо яростные фанаты Загитовой и Медведевой из Instagram, либо болельщицы старой закалки, которые помнят Жука. В конце мужских соревнований и на первой женской разминке 3-тысячный зал был полон. Но как дошло дело до главных звезд — Акатьевой, Валиевой, Синицыной — снова стал стремительно пустеть. Люди говорили: «Все, теперь можно». И уходили.

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Режим благоприятствования для «Хрустального»

Наверное, понимали, что результат предсказуем. Первую тройку составили ученицы Тутберидзе — а Софья Самоделкина, которая прыгнула чистый каскад тройной аксель + тройной тулуп (единственная среди всех), осталась четвертой. Надо отдать должное Софье — через пару прокатов она пришла на трибуну, и удалось с ней переброситься парой слов. Никаких упреков в адрес обстоятельств, судей, жеребьевки в первую разминку, погоды, конкуренток. «Накосячила на риттбергере и вращении, вот и все». Так после этого ученица ЦСКА еще и спускалась с верхотуры и бросала игрушки на лед Синицыной и Валиевой.

Валиева выиграла с фантастическим результатом 78,50 балла (при личном рекорде в 73,56) и после проката еще и встретила мини-толпу в коридоре. Фанатки вручили подарки Этери Тутберидзе, а затем и Камиле. Тренер расплылась в улыбке, фигуристка подписывала одну за другой тетрадки, открытки и прочую атрибутику. В 13 лет она уже настоящая звезда, на нее едут, ее караулят. Значит, есть все-таки он, интерес и хайп.

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Катание Валиевой было безупречным, ее пластика и «Девочка на шаре», которую называют любимой программой Тутберидзе, вне конкуренции на юниорском уровне. За Камилой расположилась еще одна более возрастная, если это слово применимо к юниоркам, Дарья Усачева. Обе чисто исполнили каскады во второй части программы, у Валиевой был лутц + тулуп, оцененный на щедрые 2,36, у другой участницы «Гран-при» был флип+тулуп. Еще два балла разницы обнаружились на компонентах. Удивительна реакция Валиевой: на пресс-конференции она осталась недовольна ощущениями от каскада (лучшее GOE среди всех участниц), а про личный рекорд стеснительно сказала, что о нем «не знала».

Москва — не Россия

За бронзу была плотная борьба между Софьями — Акатьевой и Самоделкиной. Первая с неясным ребром получила плюсовые оценки, вторая из-за тяжелого приземления на риттбергере получила минус. Ключевой стала разница в 0,5 балла второй оценки. Просто для справки: всего неделю назад на первенстве Москвы в короткой программе у представительницы ЦСКА было на два балла больше. В произвольной — на три. Но как говорится, Москва — не Россия.

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Ставили оценки непривычно долго. Особенно затянулась пауза после фигуристок из регионов — за это время уже успевали упасть на разминке следующие участницы. Тверь, Татарстан за чистые прокаты получили немного, квадистку Берестовскую отправили на 12-е место. Судья, конечно, всегда прав, а если нет, то смотри пункт первый, но в этот вечер правота была уж какая-то слишком неоднозначная. А главное — бьющая по интриге. Но здесь надо принимать во внимание и то, что идет заочная борьба с иностранцами с прицелом на таллиннский чемпионат мира.

В шестерке — пять представительниц группы Тутберидзе. Последняя — Майя Хромых, у которой получился каскад 3+2 вместо двух тройных. Возможно, сказываются последствия травмы. Корреспонденту «СЭ» фигуристка сказала, что восстанавливалась от травмы спины.

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Завтра в Саранске — битва четверных. И Акатьева, и Валиева пообещали два тулупа. Хромых — четверной сальхов. Наверняка найдется что показать у Берестовской, может быть, рискнет кто-то еще. Хотелось бы, чтобы в стране, где сейчас лучшее фигурное катание в мире, на это смотрел полный зал, пришедший по зову сердца.

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