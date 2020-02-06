Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе
У Валиевой соперниц не было, равная борьба начиналась с бронзы.
У Валиевой соперниц не было, равная борьба начиналась с бронзы.
В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания. Если нарисовать график, он бы напоминал колокол Гаусса. На старте мужских соревнований в 14:00 на трибунах было 74 человека. Через полчаса, словно по щелчку, в мордовский Ледовый дворец хлынули толпы народу. Все они по стечению обстоятельств были либо студентами, либо пенсионерами. Либо яростные фанаты Загитовой и Медведевой из Instagram, либо болельщицы старой закалки, которые помнят Жука. В конце мужских соревнований и на первой женской разминке 3-тысячный зал был полон. Но как дошло дело до главных звезд — Акатьевой, Валиевой, Синицыной — снова стал стремительно пустеть. Люди говорили: «Все, теперь можно». И уходили.
Наверное, понимали, что результат предсказуем. Первую тройку составили ученицы Тутберидзе — а Софья Самоделкина, которая прыгнула чистый каскад тройной аксель + тройной тулуп (единственная среди всех), осталась четвертой. Надо отдать должное Софье — через пару прокатов она пришла на трибуну, и удалось с ней переброситься парой слов. Никаких упреков в адрес обстоятельств, судей, жеребьевки в первую разминку, погоды, конкуренток. «Накосячила на риттбергере и вращении, вот и все». Так после этого ученица ЦСКА еще и спускалась с верхотуры и бросала игрушки на лед Синицыной и Валиевой.
Валиева выиграла с фантастическим результатом 78,50 балла (при личном рекорде в 73,56) и после проката еще и встретила
Катание Валиевой было безупречным, ее пластика и «Девочка на шаре», которую называют любимой программой Тутберидзе, вне конкуренции на юниорском уровне. За Камилой расположилась еще одна более возрастная, если это слово применимо к юниоркам, Дарья Усачева. Обе чисто исполнили каскады во второй части программы, у Валиевой был лутц + тулуп, оцененный на щедрые 2,36, у другой участницы «Гран-при» был флип+тулуп. Еще два балла разницы обнаружились на компонентах. Удивительна реакция Валиевой: на
За бронзу была плотная борьба между Софьями — Акатьевой и Самоделкиной. Первая с неясным ребром получила плюсовые оценки, вторая
Ставили оценки непривычно долго. Особенно затянулась пауза после фигуристок из регионов — за это время уже успевали упасть на разминке следующие участницы. Тверь, Татарстан за чистые прокаты получили немного, квадистку Берестовскую отправили на 12-е место. Судья, конечно, всегда прав, а если нет, то смотри пункт первый, но в этот вечер правота была уж
В шестерке — пять представительниц группы Тутберидзе. Последняя — Майя Хромых, у которой получился каскад 3+2 вместо двух тройных. Возможно, сказываются последствия травмы. Корреспонденту «СЭ» фигуристка сказала, что восстанавливалась от травмы спины.
Завтра в Саранске — битва четверных. И Акатьева, и Валиева пообещали два тулупа. Хромых — четверной сальхов. Наверняка найдется что показать у Берестовской, может быть, рискнет