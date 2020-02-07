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15:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова показала два новых номера на шоу в Швейцарии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала два новых номера на шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.

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Ранее фигуристка объявила о приостановке карьеры. Она пропустит все соревнования текущего сезона.

Под известную песню Hallelujah фигуристка показала очень чувственное и трогательное катание.

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В другом прокате спортсменка зажигательно выступила под композицию Ребекки Фергюсон Glitter & Gold.

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Шоу Art on Ice пройдет в четырех швецарских городах — Цюрихе (с 6 по 9 февраля), Лозанне (11 февраля), Базеле (13 и 14 февраля) и Давосе (15 и 16 февраля).

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