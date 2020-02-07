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15:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарасова назвала условие для будущих побед Загитовой и Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала условие, при котором российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева смогут побеждать в будущем.

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«Если будут соревнования по взрослым, то они будут принимать в них участие и тоже выиграют», — сказала Тарасова. Она добавила, что у Загитовой и Медведевой «начала проявляться сложная судьба», когда они повзрослели.

Также тренер заявила, что обеим фигуристкам следует с осторожностью изучать четверные прыжки и сначала «подготовить тело». «Потому что щиколотки такие тонкие, что может это все печально закончиться», — объяснила она.

Ранее Тарасова раскритиковала представителей Федерации фигурного катания Германии, которые были возмущены победой российских фигуристок на чемпионате Европы. Она посчитала, что немцам следует сосредоточиться на выступлении собственных спортсменок.

Загитова — чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в Пхенчхане. В ноябре 2019-го она заняла шестое место в финале Гран-при, а в декабре того же года объявила о приостановке спортивной карьеры.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпиады. С лета 2018 года она тренируется в группе канадского специалиста Брайана Орсера. В текущем сезоне она не попала в финал мировой серии и снялась с произвольной программы чемпионата России из-за проблем с коньками.

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