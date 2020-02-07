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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ханю побил мировой рекорд в короткой программе

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Японский фигурист Юдзуру Ханю побил собственный мировой рекорд по баллам в короткой программе на Турнире четырех континентов в Сеуле.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ханю в пятницу получил за короткую программу 111,82 балла.

Предыдущий мировой рекорд был установлен японцем на этапе Гран-при в России в 2018 году (110,53 балла).

Второе место в короткой программе в пятницу занял китаец Цзинь Боян — 95,83 балла. Третьим стал американец Джейсон Браун (94,71).

Произвольную программу фигуристы представят в воскресенье.

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