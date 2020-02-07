Ханю побил мировой рекорд в короткой программе
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Японский фигурист Юдзуру Ханю побил собственный мировой рекорд по баллам в короткой программе на Турнире четырех континентов в Сеуле.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Японский фигурист Юдзуру Ханю побил собственный мировой рекорд по баллам в короткой программе на Турнире четырех континентов в Сеуле.
Ханю в пятницу получил за короткую программу 111,82 балла.
Предыдущий мировой рекорд был установлен японцем на этапе
Второе место в короткой программе в пятницу занял китаец Цзинь Боян — 95,83 балла. Третьим стал американец Джейсон Браун (94,71).
Произвольную программу фигуристы представят в воскресенье.