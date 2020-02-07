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20:08 (мск), источник: Sport24

Ученик Тутберидзе в 14 лет стал двукратным чемпионом России среди юниоров. Даня Самсонов — красава

Но произвольную выиграл не он.

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Источник: Sport24

В Саранске в пятницу лучшие русские юниоры рубились в произвольной программе. Призеры получали не только медали, но и путевки на юниорский чемпионат мира, который пройдет в марте в Эстонии.

Было реально жарко. Сейчас в России подросло много талантов. И это еще Артур Даниелян не приехал. Он выиграл сначала медаль взрослого ЧР, а потом и взрослого ЧЕ. Теперь ученик Елены Буяновой готовится к чемпионату мира в Канаде. Хотя на старте сезона он проигрывал многим из тех, кто выступал сегодня в Саранске.

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Андрей Мозалев был одним из самых стабильных юниоров в этом сезоне. Он сделал кучу стартов и почти всегда забирался в призы. Но сегодня пришлось бороться только за бронзу. В короткой программе случилось что-то необъяснимое, и по итогу первого дня он занимал аж 13-е место. Но на произвольную уставший Мозалев собрался, в ней он показал мужской характер и не остался без юниорского чемпионата мира.

Произволку он просто выиграл: это был его лучший прокат в сезоне, как по баллам (179,66), так и по общему впечатлению. В первой половине программы он прыгнул каскад четверной тулуп-тройной тулуп (за который ни один судья не поставил ГОЕ меньше +3), четверной тулуп, каскад тройной аксель-двойной тулуп, тройной риттбергер, а во второй половине сольный тройной аксель, каскад тройной лутц-ойлер-тройной сальхов, тройной флип. В сумме Мозалев получил 250,07 балла. И даже с завалом короткой это его лучший результат в сезоне (но засчитан он не будет, так как соревнования не международные).

Кстати, это его первая медаль первенства (а впереди первый юниорский чемпионат мира), до этого Мозалев занимал 17-е и 11-е места, а в прошлом сезоне вообще не принимал участие в отборе.

Борьба за чемпионство шла между Петром Гумменником и Даниилом Самсоновым, прошлогодним чемпионом.

И у миниатюрного Дани получилось защитить свой титул, хоть он и уступал после короткой. Но если в том сезоне он выступал на первенстве в статусе новиса и не мог поехать на мировое первенство, то сейчас он первым номером сборной отправится на ЮЧМ в Таллин.

Из ошибок — степ-аут на четверном сальхове, который он, кстати, впервые включил в программу. Но и в целом контент был упрощен: больше на квады Самсонов не заходил. Зато отлично получились остальные элементы. По произвольной он занял второе место, но отрыв в короткой позволил Дане взять золото. В сумме за два проката он получил 261,22.

На втором месте Петр Гуменник, трех баллов ему не хватило до титула. Каскада из четверного сальхова и тройного тулупа, сольного четверного сальхова (недокрут, степ-аут, касание рукой), каскада тройной лутц-тройной риттбергер-двойной риттбергер и остальных чистых элементов не хватило для победы. Непрыжковый контент его подвел. 258,42 баллов в сумме и его второе серебро первенства.

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