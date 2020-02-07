Ученик Тутберидзе в 14 лет стал двукратным чемпионом России среди юниоров. Даня Самсонов — красава
Но произвольную выиграл не он.
Но произвольную выиграл не он.
В Саранске в пятницу лучшие русские юниоры рубились в произвольной программе. Призеры получали не только медали, но и путевки на юниорский чемпионат мира, который пройдет в марте в Эстонии.
Было реально жарко. Сейчас в России подросло много талантов. И это еще Артур Даниелян не приехал. Он выиграл сначала медаль взрослого ЧР, а потом и взрослого ЧЕ. Теперь ученик Елены Буяновой готовится к чемпионату мира в Канаде. Хотя на старте сезона он проигрывал многим из тех, кто выступал сегодня в Саранске.
Андрей Мозалев был одним из самых стабильных юниоров в этом сезоне. Он сделал кучу стартов и почти всегда забирался в призы. Но сегодня пришлось бороться только за бронзу. В короткой программе случилось
Произволку он просто выиграл: это был его лучший прокат в сезоне, как по баллам (179,66), так и по общему впечатлению. В первой половине программы он прыгнул каскад четверной
Кстати, это его первая медаль первенства (а впереди первый юниорский чемпионат мира), до этого Мозалев занимал 17-е и 11-е места, а в прошлом сезоне вообще не принимал участие в отборе.
Борьба за чемпионство шла между Петром Гумменником и Даниилом Самсоновым, прошлогодним чемпионом.
И у миниатюрного Дани получилось защитить свой титул, хоть он и уступал после короткой. Но если в том сезоне он выступал на первенстве в статусе новиса и не мог поехать на мировое первенство, то сейчас он первым номером сборной отправится на ЮЧМ в Таллин.
Из ошибок —
На втором месте Петр Гуменник, трех баллов ему не хватило до титула. Каскада из четверного сальхова и тройного тулупа, сольного четверного сальхова (недокрут,