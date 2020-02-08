Валиева рассказала, почему ее нельзя сравнивать с Косторной, Трусовой и Щербаковой

Источник: РИА "Новости"

13-летняя Валиева набрала на турнире 238,17 по сумме двух программ. Она почти на 20 баллов опередила ставшую второй Софью Акатьеву.

— Хотели бы соревноваться со взрослыми?

— Пока не хочется. Все должно быть в свое время. Если по правилам с 15, значит, так и нужно. Обиды никакой нет, от этого все равно ничего не изменится.

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— Но 238 баллов — серьезная сумма, на уровне Трусовой, Щербаковой и Косторной.

— С ними нельзя сравнивать. Взрослые и юниорские программы отличаются. У них есть еще один элемент — спираль, к примеру. Судят везде по-разному.

— Значит, твоя оценка будет только расти?

— У взрослых больше давления, но и у юниоров оно тоже присутствует.

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— За время после финала Гран-при успела отдохнуть и восстановить тулуп?

— За два месяц нога прошла почти полностью. В тулуп стало легче заходить, так как нет боли.

— Будет ли выходной после этого старта?

— Меньше, чем через месяц будет чемпионат мира среди юниоров. Еще финал Кубка России. Пусть сначала сезон закончится, потом отдохнем. По сравнению с прошлым сезоном очень мало стартов. ФКР будет тренировкой перед юниорским ЧМ.

— Видели флаги с вашими изображениями?

— Это очень приятно, когда фанаты поддерживают. Флаги были очень неожиданны для меня, — передает слова Валиевой корреспондент Sport24 Анастасия Логинова.