Валиева рассказала, почему ее нельзя сравнивать с Косторной, Трусовой и Щербаковой
Фигуристка Камила Валиева, выигравшая юниорское первенство России — 2020, рассказала, что не спешит переходить на взрослый уровень.
Фигуристка Камила Валиева, выигравшая юниорское первенство России — 2020, рассказала, что не спешит переходить на взрослый уровень.
13-летняя Валиева набрала на турнире 238,17 по сумме двух программ. Она почти на 20 баллов опередила ставшую второй Софью Акатьеву.
— Хотели бы соревноваться со взрослыми?
— Пока не хочется. Все должно быть в свое время. Если по правилам с 15, значит, так и нужно. Обиды никакой нет, от этого все равно ничего не изменится.
— Но 238 баллов — серьезная сумма, на уровне Трусовой, Щербаковой и Косторной.
— С ними нельзя сравнивать. Взрослые и юниорские программы отличаются. У них есть еще один элемент — спираль, к примеру. Судят везде
— Значит, твоя оценка будет только расти?
— У взрослых больше давления, но и у юниоров оно тоже присутствует.
— За время после финала
— За два месяц нога прошла почти полностью. В тулуп стало легче заходить, так как нет боли.
— Будет ли выходной после этого старта?
— Меньше, чем через месяц будет чемпионат мира среди юниоров. Еще финал Кубка России. Пусть сначала сезон закончится, потом отдохнем. По сравнению с прошлым сезоном очень мало стартов. ФКР будет тренировкой перед юниорским ЧМ.
— Видели флаги с вашими изображениями?
— Это очень приятно, когда фанаты поддерживают. Флаги были очень неожиданны для меня, — передает слова Валиевой корреспондент Sport24 Анастасия Логинова.