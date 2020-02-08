Валиева передала привет Лью. И превзошла Медведеву, Загитову и Трусову
13-летняя Камила Валиева — новая чемпионка России среди юниоров.
13-летняя Камила Валиева — новая чемпионка России среди юниоров.
Команда Тутберидзе забрала юниорский чемпионат России у девушек шестой раз подряд. В 2015 году было 205,05 балла у Евгении Медведевой. Через год — 210,04 у Полины Цурской. В 2017-м Алина Загитова набрала уже 216,82. Затем дважды выигрывала Александра Трусова — 212,09 и сумасшедшие 233,89 в прошлом году. У Лью на недавнем чемпионате США было за 235.
2020-й годом краха Тутберидзе не стал. Более того — Камила Валиева набрала невероятные для Загитовой, Медведевой и даже Трусовой баллы: 238,17. Столько еще не было. И соперниц у нее не было, от ближайшей конкурентки, Софьи Акатьевой, 20 баллов отрыва. Конечно, оценивали Камилу лояльно — впереди чемпионат мира. Но она, возможно, единственная юниорка, которой удается так совместить технику и презентацию. О чем и говорил в подтрибунном помещении после прокатов Даниил Глейхенгауз, окруженный толпой проникших фанаток. На таких турнирах вообще все более либерально, чем на мировых
Студенты МГУ (Мордовского государственного университета), которые вчера шутили, что организованно приехали вместе, потому что пары были уж слишком скучные, на этот раз предпочли поучиться. Зато были юные поклонницы фигурного катания из села Починки в 70 километрах от Саранска, которые приехали, сели в проходе с самодельными рисунками и лезли через перила за автографами.
Иначе как монополией состояние юниорского фигурного катания сейчас не назовешь. Родственники Софьи Самоделкиной были не очень довольны оценками — и явление это для родителей абсолютно нормальное. Соня из ЦСКА была единственной, кто боролся с «Самбо-70», она вышла в последней разминке.
Но тройные аксели получились с тяжелыми выездами, и даже с таким техническим набором подопечная Сергея Давыдова уступила Дарье Усачевой, которая пока не прыгает
Возможно, даже более удивительным, чем сами победы «Хрустального», оказывается отношение к ним. И Глейхенгауз, и все медалистки после церемонии награждения посреди катка отметили ошибки в своих прокатах и вообще были скромны. И весьма разговорчивы для юниорской
Софья Акатьева, сказала, что рада двум получившимся четверным тулупам, но не слишком хорошо выступила во второй половине программы. И призналась, что волновалась, несмотря на отсутствие отбора на чемпионат мира: «Борюсь с ним так: успокаиваю себя, что на тренировках все было хорошо. А для этого надо хорошо тренироваться». И широко улыбнулась.
— В целом я откатала чисто, но последние два элемента не на максимальную оценку. Довольна, что отобралась на чемпионат мира.
Дарья Усачева пообещала доучить тройной аксель и с оттенком кокетства заинтриговала, допустив его появление в программе уже на чемпионате мира:
— В целом я откатала чисто, но последние два элемента не на максимальную оценку. Довольна, что отобралась на чемпионат мира. Отрыв от Камилы? Понимаю, что надо учить
Самый яркий старт сезона? Финал «Гран-при», где были взрослые. Успела даже познакомиться с Юдзуру Ханю и Нэйтаном Ченом. Что сказали? Да там особо словами не перебросишься, очередь (смеется). Следующий, следующий.
Но главной звездой вечера была, конечно, Камила Валиева.
— Довольна своим прокатом, если бы не
— Уже думаешь об Алисе Лью и первенстве мира?
— Живем сегодняшним днем. Здесь Алисы нет (смеется).
— Хорошо или плохо, что нет?
— Она — еще один сильный соперник, который подстегивает меня кататься лучше, сильнее делать элементы. Так что хорошо, что она выступает. Но здесь тоже все девочки хорошие, сильные, Соня Самоделкина с двумя тройными акселями.
— Смотрела чемпионат США, на котором Алиса выиграла?
— Иногда Instagram листаешь и смотришь: «О, Алиса!» И маленькие отрывочки проглядываю. Мы подписаны друг на друга.
— Вчера после короткой программы Соня Самоделкина на лед тебе бросала подарки. Вы с ней дружите?
— Мы со всеми девочками хорошо общаемся, просто с Соней Самоделкиной очень хорошо знакомы. Три года назад мы вместе ездили на первенство России младшего возраста с ней, Соней Акатьевой, Майей Хромых, Муравьевой.
— Какой старт был самым запоминающимся в сезоне?
— Наверное,
— Не обидно, что вы уже на высоком техническом уровне, но не можете выступать по взрослым? Хотелось бы с 14 лет уже стартовать?
— Всему своё время. Есть правило, что по взрослым только с 15 лет — значит, с 15. Если я буду обижаться, от этого ведь ничего не изменится. (Усачева добавляет: в следующем году на чемпионат России должны пустить!).
— Баллы не сравниваете? 238 баллов — это же очень много, на уровне Трусовой, Щербаковой.
— Сравнивать результаты с ними неправильно, у юниоров и взрослых разные критерии оценок, система баллов. У взрослых лишний элемент, спираль есть, у нас пока нет. И судят
— То есть у вас еще и выше может быть оценка.
— Надеюсь. Но у взрослых давления больше, чем по юниорам.
— К финалу
— После финала
— Большой старт позади, будете ли отдыхать? Хотя бы выходной будет?
(все смеются) — Один, наверное, завтра будет. Но у нас же не сезон закончился, а старт. Времени отдохнуть немного, вот когда сезон пройдет, потом уже посмотрим. Меньше чем через месяц будет чемпионат мира среди юниоров, до этого финал Кубка России. Он будет такой боевой соревновательной тренировкой. Надеюсь, зрителей будет много.
Дмитрий Кузнецов