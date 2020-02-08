«Это всё может печально закончиться». Загитову и Медведеву не спасут даже четверные?
Татьяна Тарасова рассказала о сложной судьбе Загитовой и Медведевой. Прыгать четверные им просто опасно.
Татьяна Тарасова рассказала о сложной судьбе Загитовой и Медведевой. Прыгать четверные им просто опасно.
Чемпионат России среди юниорок завершился убедительной победой Камилы Валиевой. Той самой ученицы Тутберидзе, которой пророчат повторение судьбы Алины Загитовой: олимпийское золото в первый же взрослый сезон. Восхищённая Татьяна Тарасова даже сказала, что девочки «катаются как звери».
Она же подняла, пожалуй, самый острый и болезненный вопрос для российского фигурного катания. Как быть тем, кто ещё вчера приносил стране медали, но сегодня не может конкурировать с юными соперницами
И никакие четверные ситуацию не исправят.
Сложился стереотип, что новое поколение фигуристок побеждает только за счёт превосходства в технике, а именно благодаря тройному акселю и четверным прыжкам.
В фигурном катании уже есть позитивный пример того, что четверной реально прыгать и в 18 лет. Именно четверной сальхов помог Элизабет Турсынбаевой завоевать серебро прошлогоднего чемпионата мира. Однако этот сезон миниатюрная фигуристка из Казахстана пропускает
Возможен вариант, при котором Загитова или Медведева выучат четверные в первую очередь для того, чтобы доказать
«Эти девочки взрослеют, начинают долго быть на наших глазах, мы начинаем их любить, а у них начинает проявляться сложная судьба. Как у Жени Медведевой, у Алины Загитовой. Мы видим, какие у них энергетические затраты, как они бьются. Что им делать? Четверные учить? Можно, но осторожно. Потому что щиколотки такие тонкие, что может это всё печально закончиться. Сначала нужно тело подготовить», — считает тренер.
Куда более реальная возможность для фигуристок дольше радовать болельщиков заключается в ужесточении возрастного ценза. Среди спортсменок старше 18 и Медведева, и Елизавета Туктамышева имели бы все шансы на медали чемпионата мира, а в следующем сезоне в эту категорию перейдёт и Загитова. В таком случае осваивать четверные прыжки будет необязательно, а даже один элемент
В конце концов для того, чтобы увидеть своего кумира на льду, есть многочисленные шоу. А на чемпионатах мира и Олимпиадах должны выступать сильнейшие.
Алексей Адамов