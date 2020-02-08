«Это всё может печально закончиться». Загитову и Медведеву не спасут даже четверные?

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Чемпионат России среди юниорок завершился убедительной победой Камилы Валиевой. Той самой ученицы Тутберидзе, которой пророчат повторение судьбы Алины Загитовой: олимпийское золото в первый же взрослый сезон. Восхищённая Татьяна Тарасова даже сказала, что девочки «катаются как звери».

Она же подняла, пожалуй, самый острый и болезненный вопрос для российского фигурного катания. Как быть тем, кто ещё вчера приносил стране медали, но сегодня не может конкурировать с юными соперницами из-за отставания в технике? Медведева и Загитова ещё молоды и хотят кататься, миллионы поклонников мечтают видеть их на крупнейших соревнованиях. Но есть единственное препятствие — спортивный принцип.

И никакие четверные ситуацию не исправят.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bfc4538880c8b50417be" data-vnd="bfc4538880c8b50417be" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bfc4538880c8b50417be" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что для одних подвиг, для других — обыденность

Сложился стереотип, что новое поколение фигуристок побеждает только за счёт превосходства в технике, а именно благодаря тройному акселю и четверным прыжкам. Из-за этого многим кажется, что Алине и Жене достаточно овладеть этими элементами, и они снова будут побеждать. На деле же даже четверные ничего не гарантируют. Для сформировавшейся взрослый фигуристки изучение прыжка в четыре оборота сродни подвигу, в то время как Трусова и Щербакова воспринимают эти элементы совершенно буднично. Не говоря уже о более юных спортсменках.

Для Загитовой и Медведевой четверной — это вопрос не только возможностей тела, но и психологии. А ведь для реальной борьбы за место на крупнейших стартах нужно прыгать элементы ультра-си стабильно, особенно если он в программе один.

В фигурном катании уже есть позитивный пример того, что четверной реально прыгать и в 18 лет. Именно четверной сальхов помог Элизабет Турсынбаевой завоевать серебро прошлогоднего чемпионата мира. Однако этот сезон миниатюрная фигуристка из Казахстана пропускает из-за травмы, а шансов опередить Косторную, Щербакову и Трусову у неё крайне мало даже с четверным.

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«Всё может печально закончиться»

Возможен вариант, при котором Загитова или Медведева выучат четверные в первую очередь для того, чтобы доказать что-то себе и окружающим. Но для этого необходима мощнейшая мотивация, ведь травма может поставить крест не только на спортивной карьере, но и на участии в прибыльных шоу. О большом риске, сопряжённом с четверными прыжками, говорит и Тарасова.

«Эти девочки взрослеют, начинают долго быть на наших глазах, мы начинаем их любить, а у них начинает проявляться сложная судьба. Как у Жени Медведевой, у Алины Загитовой. Мы видим, какие у них энергетические затраты, как они бьются. Что им делать? Четверные учить? Можно, но осторожно. Потому что щиколотки такие тонкие, что может это всё печально закончиться. Сначала нужно тело подготовить», — считает тренер.

Два-три сезона — и в шоу?

Куда более реальная возможность для фигуристок дольше радовать болельщиков заключается в ужесточении возрастного ценза. Среди спортсменок старше 18 и Медведева, и Елизавета Туктамышева имели бы все шансы на медали чемпионата мира, а в следующем сезоне в эту категорию перейдёт и Загитова. В таком случае осваивать четверные прыжки будет необязательно, а даже один элемент ультра-си станет заявкой на победу. Загитова и Медведева снова, как и в 2018-м, поведут борьбу за золото Олимпиады, но при этом все будут понимать, что самые сильные фигуристки планеты выступают по юниорам.

Проблема резкого сокращения продолжительности карьеры фигуристок действительно требует внимания, однако сейчас за два-три сезона фигуристки успевают добиться таких регалий и популярности, каких у их предшественниц не было порой и за десять лет.

В конце концов для того, чтобы увидеть своего кумира на льду, есть многочисленные шоу. А на чемпионатах мира и Олимпиадах должны выступать сильнейшие.

Алексей Адамов