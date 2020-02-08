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15:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент FFSG ушел в отставку после скандала в фигурном катании

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Федерации ледовых видов спорта Франции (FFSG) Дидье Гайаге ушел в отставку после скандала, связанного с публикацией книги бывшей фигуристки Сары Абитболь, где она рассказала о сексуальном насилии со стороны тренера во время карьеры, сообщает Франс Пресс.

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Источник: AP 2020

Ранее бронзовый призер ЧМ-2000 бывшая фигуристка в парном катании Абитболь в своей книге написала, что подвергалась сексуальному насилию со стороны тренера Жиля Бейера в период с 1990 по 1992 год, когда ей было 15−17 лет. После слов фигуристки 62-летний Бейер признался, что у него были интимные отношения с Абитболь. Прокуратура Парижа начала расследование.

В понедельник министр спорта Франции Роксана Марасиняну попросила 66-летнего Гайаге уйти в отставку. По информации Le Monde, FFSG должна была предоставить ответ министерству в течение 15 дней. Сообщалось, что FFSG может быть лишена права проводить национальные соревнования и заниматься формированием делегаций на международные старты.

«Ради того чтобы успокоить ситуацию, я принял мудрое решение уйти в отставку, но я это делаю с высоко поднятой головой, — сказал Гайаге. — До требований министерства и нескольких постыдных угроз лишения аккредитации мне никогда не приходило в голову, что я могу стать помехой в федерации, которую я терпеливо восстанавливал на протяжении 15 лет».

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