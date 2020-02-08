Президент FFSG ушел в отставку после скандала в фигурном катании

Источник: AP 2020

Ранее бронзовый призер ЧМ-2000 бывшая фигуристка в парном катании Абитболь в своей книге написала, что подвергалась сексуальному насилию со стороны тренера Жиля Бейера в период с 1990 по 1992 год, когда ей было 15−17 лет. После слов фигуристки 62-летний Бейер признался, что у него были интимные отношения с Абитболь. Прокуратура Парижа начала расследование.

В понедельник министр спорта Франции Роксана Марасиняну попросила 66-летнего Гайаге уйти в отставку. По информации Le Monde, FFSG должна была предоставить ответ министерству в течение 15 дней. Сообщалось, что FFSG может быть лишена права проводить национальные соревнования и заниматься формированием делегаций на международные старты.