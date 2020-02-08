Дочь Тутберидзе рассказала, почему не хочет быть одиночной фигуристкой

«Действительно, изначально я не очень любила танцы, потому что хотела прыгать и привыкла тренироваться у мамы. Но получается, она была права. Хочется прогрессировать, расти в танцах. Сейчас я уже не хотела бы кататься в одиночном», — цитирует Дэвис Спорт-Экспресс.