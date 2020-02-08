Дочь Тутберидзе рассказала, почему не хочет быть одиночной фигуристкой
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Фигуристка Диана Дэвис, являющаяся дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, рассказала, почему ей не интересно развиваться в одиночном катании.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Фигуристка Диана Дэвис, являющаяся дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, рассказала, почему ей не интересно развиваться в одиночном катании.
На минувшем юниорском чемпионате России в Саранске Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин заняли третье место в
«Действительно, изначально я не очень любила танцы, потому что хотела прыгать и привыкла тренироваться у мамы. Но получается, она была права. Хочется прогрессировать, расти в танцах. Сейчас я уже не хотела бы кататься в одиночном», — цитирует Дэвис
Ранее Тутберидзе рассказала, что не может представить как тренирует собственную дочь. По ее словам, этим тренировкам могли бы помешать эмоции.