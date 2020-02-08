Текущие события
Хоккей. Европа
перерыв
Швеция
Россия
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Фортуна Д
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Унион Б
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Майнц
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Хоффенхайм
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Падерборн
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Тулуза
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Аталанта
12
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Ним
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Кристал Пэлас
31
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Гранада
Хоккей. НХЛ
23:00
Бостон Брюинз
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
15:00
Леванте
Леганес
20
Хоккей. Европа
14:30
Финляндия
Чехия
13
Хоккей. НХЛ
9.02
Эдмонтон Ойлерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
9.02
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
9.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
9.02
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
9.02
Нью-Джерси Дэвилз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
9.02
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
9.02
Коламбус Блю Джэкетс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
9.02
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
9.02
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
9.02
Вегас Голден Найтс
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
9Джокович выиграл Australian Open
18:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дочь Тутберидзе рассказала, почему не хочет быть одиночной фигуристкой

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Фигуристка Диана Дэвис, являющаяся дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, рассказала, почему ей не интересно развиваться в одиночном катании.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

На минувшем юниорском чемпионате России в Саранске Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин заняли третье место в ритм-танце.

«Действительно, изначально я не очень любила танцы, потому что хотела прыгать и привыкла тренироваться у мамы. Но получается, она была права. Хочется прогрессировать, расти в танцах. Сейчас я уже не хотела бы кататься в одиночном», — цитирует Дэвис Спорт-Экспресс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Тутберидзе рассказала, что не может представить как тренирует собственную дочь. По ее словам, этим тренировкам могли бы помешать эмоции.

Читайте также
Валиева — чемпионка России! Триумф учениц Тутберидзе на первенстве среди юниоров
Во время загрузки произошла ошибка.
14:31 (мск)© Ньюстюб
 В инстаграмме этой красотки-серфингистки есть, на что посмотреть
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Соболев помог «Спартаку» снова стать королем Дохи
Топ-10 российских футболистов, которые подорожали больше всего
Большунов выиграл бронзу в спринте «классикой» на этапе КМ
Директор турнира WTA хочет устроить Шараповой проводы из спорта
Тебе не по зубам. Горячая чемпионка мира по карате (фото)
Главный тренер «Спартака» подвел итоги турнира в Катаре
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь