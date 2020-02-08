Загитова опустилась на второе место в рейтинге ISU
ТАСС, 8 февраля. Японская фигуристка Рика Кихира заняла первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает
ТАСС, 8 февраля. Японская фигуристка Рика Кихира заняла первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщает
17-летняя спортсменка имеет в активе 4708 очков. Кихира обошла в рейтинге россиянку Алину Загитову, которая опустилась на второе место (4702). Третье место занимает еще одна японская фигуристка Сатоко Мияхара (4089).
Россиянка Евгения Медведева идет на пятом месте (3734), Алена Косторная — на седьмом (3255), Анна Щербакова — на девятом (3126), Александра Трусова — на 11-м (3093), Софья Самодурова — на 13-м (3012).
Кихира стала первой на прошедшем в Сеуле Турнире четырех континентов, также на ее счету победа на турнире прошлого года. Кихира является победительницей финала серии