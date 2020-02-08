Загитова опустилась на второе место в рейтинге ISU

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17-летняя спортсменка имеет в активе 4708 очков. Кихира обошла в рейтинге россиянку Алину Загитову, которая опустилась на второе место (4702). Третье место занимает еще одна японская фигуристка Сатоко Мияхара (4089).

Россиянка Евгения Медведева идет на пятом месте (3734), Алена Косторная — на седьмом (3255), Анна Щербакова — на девятом (3126), Александра Трусова — на 11-м (3093), Софья Самодурова — на 13-м (3012).

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