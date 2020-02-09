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11:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юдзуру Ханю стал победителем Турнира четырех континентов

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Японский фигурист Юдзуру Ханю одержал победу на Турнире четырех континентов в Сеуле.

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Источник: РИА "Новости"

Ханю, лидировавший после короткой программы, в воскресенье за произвольный прокат получил 187,60 балла. Ранее в пятницу 25-летний фигурист побил собственный мировой рекорд по баллам в короткой программе — 111,82 балла. По сумме двух видов Ханю набрал 299,42 балла.

Второе место занял американец Джейсон Браун (274,82), замкнул тройку лучших японец Юма Кагияма (270,61).

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