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11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарасова объяснила, что имела в виду, сравнив молодых фигуристок со зверями

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова пояснила свои слова о том, что на первенстве России среди юниоров в женском одиночном катании спортсменки выступали, как звери.

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Источник: РИА "Новости"

«Ощущения грандиозные. Все до единой катались как подорванные. С ошеломляющим напором. Вчера я сказала, что катались, как звери. Что под этим подразумевала? У зверей есть колоссальная выносливость, они могут долго не есть, долго не пить и силу не терять. Это я и имела в виду. Невероятно, как они это терпят. Как они прибавляют во второй половине программы? Я профессиональный тренер, но не вижу в исполнении девочек ни следа усталости или приближающейся усталости. Вижу только, что человек откатал половину программы и после этого прибавил.

И такой максимальный уровень катания был почти у всех. Никакого волнения, никакого страха. Одно желание — сделать лучше, чем умеешь. Такого никогда не было. Похожее могло достигаться в те времена, когда не было таких сложных элементов, как сейчас. Сегодня у нас проходит чемпионат, на котором все умеют всё, при этом падает только несколько человек.

Катались все — как из пушки. Но как долго это продержится? Вопрос такой у меня есть. Из баночки же можно черпать всё время, как пишет Жванецкий. Но когда-то ложечка по дну скребёт. И как тогда в эту баночку докладывать? Наверное, тренеры нового поколения, перед которыми я лично снимаю шляпу и которым лично аплодирую, знают, как докладывать, чтобы эта ложечка нас всё время кормила. Мы были первопроходцами в своём поколении, сейчас у нас есть первопроходцы в новом поколении, — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

Напомним, золото на первенстве России в женском катании завоевала Камила Валиева, серебро — Софья Акатьева, бронзу — Дарья Усачёва. Все три спортсменки являются воспитанницами Этери Тутберидзе.

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