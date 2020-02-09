Тарасова объяснила, что имела в виду, сравнив молодых фигуристок со зверями
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова пояснила свои слова о том, что на первенстве России среди юниоров в женском одиночном катании спортсменки выступали, как звери.
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова пояснила свои слова о том, что на первенстве России среди юниоров в женском одиночном катании спортсменки выступали, как звери.
«Ощущения грандиозные. Все до единой катались как подорванные. С ошеломляющим напором. Вчера я сказала, что катались, как звери. Что под этим подразумевала? У зверей есть колоссальная выносливость, они могут долго не есть, долго не пить и силу не терять. Это я и имела в виду. Невероятно, как они это терпят. Как они прибавляют во второй половине программы? Я профессиональный тренер, но не вижу в исполнении девочек ни следа усталости или приближающейся усталости. Вижу только, что человек откатал половину программы и после этого прибавил.
И такой максимальный уровень катания был почти у всех. Никакого волнения, никакого страха. Одно желание — сделать лучше, чем умеешь. Такого никогда не было. Похожее могло достигаться в те времена, когда не было таких сложных элементов, как сейчас. Сегодня у нас проходит чемпионат, на котором все умеют всё, при этом падает только несколько человек.
Катались все — как из пушки. Но как долго это продержится? Вопрос такой у меня есть. Из баночки же можно черпать всё время, как пишет Жванецкий. Но
Напомним, золото на первенстве России в женском катании завоевала Камила Валиева, серебро — Софья Акатьева, бронзу — Дарья Усачёва. Все три спортсменки являются воспитанницами Этери Тутберидзе.