Ханю теперь официально легенда. Японец стал первым одиночником, который выиграл все

Юдзуру Ханю теперь официально легенда. К 25 годам японец выиграл две Олимпиады, два чемпионата мира и стал самым популярным фигуристом планеты. В его коллекции не хватало только одного — золота чемпионата четырех континентов.

До этого Ханю трижды участвовал в ЧЧК и трижды брал серебро. На этот раз победа от японца не должна была уйти — в Сеул не приехал его главный (и единственный) конкурент последних сезонов — американец Нэтан Чен.

Но Юдзуру все же подарил шанс соперникам. Ханю начал прокат со степ-аута на четверном лутце, после чего допустил еще две ошибки — падение с четверного тулупа и степ-аут на этом же прыжке, который шел первым в каскаде с ойлером и тройным сальховым.

Все остальное было исполнено чисто и вдохновенно. За программу Seimei, с которой он выиграл Олимпиаду-2018, Юдзуру получил 187,60. Суммы 299,42 для победы оказалось более чем достаточно.

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Ханю стал седьмым фигуристом в истории и первым одиночником, которому покорился золотой шлем. Кроме него это делали Юна Ким, Максим Траньков, Тесса Вертью, Скотт Мойр, Алена Савченко и Алина Загитова.

Для того, чтобы попасть в число великих нужно выиграть юниорские финал Гран-при и чемпионат мира, взрослый чемпионат страны, первенство континента, финал Гран-при, чемпионат мира и Олимпиаду.

Теперь единственной непокоренной вершиной для Юдзуру остается четверной аксель. Японец неоднократно заявлял, что хочет стать первым в истории фигуристом, который исполнит этот прыжок.

Серебро у американца Джейсона Брауна. Еще один фигурист из группы Брайана Орсера снова обошелся без четверных. Он заходил на квад-тулуп, попытка закончилась бабочкой. Но все равно американец набрал в сумме баллов больше, чем Дмитрий Алиев на чемпионате Европы. Судей настолько тронуло катание Джейсона под «Список Шиндлера», что они поставили ему компоненты выше, чем Юдзуру.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dVFRB9lRijM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бронза у 16-летнего японца Юмы Кагиямы. Чемпион юношеской Олимпиады сделал два четверных тулупа и допустил лишь одну помарку — коснулся льда второй ногой во время выезда с тройного акселя в конце программы.

В шаге от подиума остановился китаец Боян Цзинь, чей заявленный четверной аксель оказался всего лишь опечаткой в протоколе (фигурист сделал тройной). На пятом месте кореец Чха Чжун Хван.

Чемпионат четырех континентов — 2020. Мужчины