Ханю теперь официально легенда. Японец стал первым одиночником, который выиграл все
Но Юдзуру умудрился проиграть Джейсону Брауну по компонентам.
Но Юдзуру умудрился проиграть Джейсону Брауну по компонентам.
Юдзуру Ханю теперь официально легенда. К 25 годам японец выиграл две Олимпиады, два чемпионата мира и стал самым популярным фигуристом планеты. В его коллекции не хватало только одного — золота чемпионата четырех континентов.
До этого Ханю трижды участвовал в ЧЧК и трижды брал серебро. На этот раз победа от японца не должна была уйти — в Сеул не приехал его главный (и единственный) конкурент последних сезонов — американец Нэтан Чен.
Но Юдзуру все же подарил шанс соперникам. Ханю начал прокат со
Все остальное было исполнено чисто и вдохновенно. За программу Seimei, с которой он выиграл Олимпиаду-2018, Юдзуру получил 187,60. Суммы 299,42 для победы оказалось более чем достаточно.
Ханю стал седьмым фигуристом в истории и первым одиночником, которому покорился золотой шлем. Кроме него это делали Юна Ким, Максим Траньков, Тесса Вертью, Скотт Мойр, Алена Савченко и Алина Загитова.
Для того, чтобы попасть в число великих нужно выиграть юниорские финал
Теперь единственной непокоренной вершиной для Юдзуру остается четверной аксель. Японец неоднократно заявлял, что хочет стать первым в истории фигуристом, который исполнит этот прыжок.
Серебро у американца Джейсона Брауна. Еще один фигурист из группы Брайана Орсера снова обошелся без четверных. Он заходил на
Бронза у 16-летнего японца Юмы Кагиямы. Чемпион юношеской Олимпиады сделал два четверных тулупа и допустил лишь одну помарку — коснулся льда второй ногой во время выезда с тройного акселя в конце программы.
В шаге от подиума остановился китаец Боян Цзинь, чей заявленный четверной аксель оказался всего лишь опечаткой в протоколе (фигурист сделал тройной). На пятом месте кореец Чха Чжун Хван.
Чемпионат четырех континентов — 2020. Мужчины
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 299,42
2. Джейсон Браун (США) — 274,82
3. Юма Кагияма (Япония) — 270,61
4. Боян Цзинь (Китай) — 267,67
5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 265,43
6. Нам Нгуен (Канада) — 251,60
7. Казуки Томоно (Япония) — 251,05
8. Киган Мессинг (Канада) — 243,93
9. Томоки Хиваташи (США) — 240,78
10. Хань Янь (Китай) — 239,4.