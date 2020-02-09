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13:44 (мск), источник: Sport24

Ханю теперь официально легенда. Японец стал первым одиночником, который выиграл все

Но Юдзуру умудрился проиграть Джейсону Брауну по компонентам.

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Юдзуру Ханю теперь официально легенда. К 25 годам японец выиграл две Олимпиады, два чемпионата мира и стал самым популярным фигуристом планеты. В его коллекции не хватало только одного — золота чемпионата четырех континентов.

До этого Ханю трижды участвовал в ЧЧК и трижды брал серебро. На этот раз победа от японца не должна была уйти — в Сеул не приехал его главный (и единственный) конкурент последних сезонов — американец Нэтан Чен.

Но Юдзуру все же подарил шанс соперникам. Ханю начал прокат со степ-аута на четверном лутце, после чего допустил еще две ошибки — падение с четверного тулупа и степ-аут на этом же прыжке, который шел первым в каскаде с ойлером и тройным сальховым.

Все остальное было исполнено чисто и вдохновенно. За программу Seimei, с которой он выиграл Олимпиаду-2018, Юдзуру получил 187,60. Суммы 299,42 для победы оказалось более чем достаточно.

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Ханю стал седьмым фигуристом в истории и первым одиночником, которому покорился золотой шлем. Кроме него это делали Юна Ким, Максим Траньков, Тесса Вертью, Скотт Мойр, Алена Савченко и Алина Загитова.

Для того, чтобы попасть в число великих нужно выиграть юниорские финал Гран-при и чемпионат мира, взрослый чемпионат страны, первенство континента, финал Гран-при, чемпионат мира и Олимпиаду.

Теперь единственной непокоренной вершиной для Юдзуру остается четверной аксель. Японец неоднократно заявлял, что хочет стать первым в истории фигуристом, который исполнит этот прыжок.

Серебро у американца Джейсона Брауна. Еще один фигурист из группы Брайана Орсера снова обошелся без четверных. Он заходил на квад-тулуп, попытка закончилась бабочкой. Но все равно американец набрал в сумме баллов больше, чем Дмитрий Алиев на чемпионате Европы. Судей настолько тронуло катание Джейсона под «Список Шиндлера», что они поставили ему компоненты выше, чем Юдзуру.

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Бронза у 16-летнего японца Юмы Кагиямы. Чемпион юношеской Олимпиады сделал два четверных тулупа и допустил лишь одну помарку — коснулся льда второй ногой во время выезда с тройного акселя в конце программы.

В шаге от подиума остановился китаец Боян Цзинь, чей заявленный четверной аксель оказался всего лишь опечаткой в протоколе (фигурист сделал тройной). На пятом месте кореец Чха Чжун Хван.

Чемпионат четырех континентов — 2020. Мужчины

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 299,42
2. Джейсон Браун (США) — 274,82
3. Юма Кагияма (Япония) — 270,61
4. Боян Цзинь (Китай) — 267,67
5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 265,43
6. Нам Нгуен (Канада) — 251,60
7. Казуки Томоно (Япония) — 251,05
8. Киган Мессинг (Канада) — 243,93
9. Томоки Хиваташи (США) — 240,78
10. Хань Янь (Китай) — 239,4.

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