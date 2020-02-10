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00:18 (мск), источник: Sport24

Распалась пара Ефимова/Коровин. В прошлом году они выиграли Универсиаду

Российская фигуристка Алиса Ефимова, выступающая в парном катании, объявила о расставании со своим партнером Александром Коровиным.

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Источник: РИА "Новости"

«Саша, без пафосных фраз, просто, спасибо тебе за то, что ты прошел со мной этот этап моей жизни. Ни разу не уронил, не подвел и не предал! Понимаю, что не всегда легко преодолеть чужое мнение, смириться с неудачами и потерей веры в нашу пару. Но я не хочу остаться “слабым звеном” и по-этому иду дальше. У меня есть время, силы и я проголодалась по настоящей работе. Давай будем дальше вспоминать только наши успешные старты, поездки, крутые моменты и супер-эмоции! Не прощаемся и я уверена, что мы еще не раз встретимся! Для болельщиков скажу, что тренируюсь, много прыгаю, ищу партнера, что бы с новой командой стать новой спортсменкой», — написала 20-летняя Ефимова в инстаграме.

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«Тебе спасибо, пусть все получится», — написал в комментариях к записи Ефимовой 25-летний Коровин.

Ефимова/Коровин завоевали золото в соревновании спортивных пар на Универсиаде 2019 года в Красноярске.

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