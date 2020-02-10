Распалась пара Ефимова/Коровин. В прошлом году они выиграли Универсиаду
Российская фигуристка Алиса Ефимова, выступающая в парном катании, объявила о расставании со своим партнером Александром Коровиным.
Российская фигуристка Алиса Ефимова, выступающая в парном катании, объявила о расставании со своим партнером Александром Коровиным.
«Саша, без пафосных фраз, просто, спасибо тебе за то, что ты прошел со мной этот этап моей жизни. Ни разу не уронил, не подвел и не предал! Понимаю, что не всегда легко преодолеть чужое мнение, смириться с неудачами и потерей веры в нашу пару. Но я не хочу остаться “слабым звеном” и
«Тебе спасибо, пусть все получится», — написал в комментариях к записи Ефимовой 25-летний Коровин.
Ефимова/Коровин завоевали золото в соревновании спортивных пар на Универсиаде 2019 года в Красноярске.