Распалась пара Ефимова/Коровин. В прошлом году они выиграли Универсиаду

«Саша, без пафосных фраз, просто, спасибо тебе за то, что ты прошел со мной этот этап моей жизни. Ни разу не уронил, не подвел и не предал! Понимаю, что не всегда легко преодолеть чужое мнение, смириться с неудачами и потерей веры в нашу пару. Но я не хочу остаться “слабым звеном” и по-этому иду дальше. У меня есть время, силы и я проголодалась по настоящей работе. Давай будем дальше вспоминать только наши успешные старты, поездки, крутые моменты и супер-эмоции! Не прощаемся и я уверена, что мы еще не раз встретимся! Для болельщиков скажу, что тренируюсь, много прыгаю, ищу партнера, что бы с новой командой стать новой спортсменкой», — написала 20-летняя Ефимова в инстаграме.