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14:23 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Валиева и Самсонов вошли в состав сборной России на юниорский чемпионат мира

ТАСС, 10 февраля. Камила Валиева и Даниил Самсонов выступят в составе сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Источник: РИА "Новости"

Также у юношей помимо Самсонова в состав вошли Петр Гуменник и Андрей Мозалев. У девушек выступят Дарья Усачева и Майя Хромых.

В соревнованиях пар Россию будут представлять Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, в танцах — Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, Арина Ушакова и Максим Некрасов, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Состав был сформирован по итогам первенства России среди юниоров, которое завершилось 8 февраля в Саранске.

Чемпионат мира среди юниоров пройдет 4—8 марта 2020 года в Таллине.

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