Турсынбаева рассказала об отношениях в коллективе учениц Тутберидзе

«Не могу сказать, что мы такие друзья, которые каждый день вместе ходят в кино. Но все хорошо общаются друг с другом, никто не молчит. У нас есть свои шутки и общие темы, часто смеемся просто до упаду. Никто ни у кого не ломает коньки, ничего такого и не может быть. Это культурный вид спорта, где каждый занимается своим делом», — рассказала Турсынбаева в интервью QAZSPORT.