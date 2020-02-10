Турсынбаева рассказала об отношениях в коллективе учениц Тутберидзе
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, рассказала о взаимоотношениях с другими спортсменками.
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, рассказала о взаимоотношениях с другими спортсменками.
Турсынбаева занимается в группе Тутберидзе с 2018 года. Элизабет стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на официальных взрослых соревнованиях.
«Не могу сказать, что мы такие друзья, которые каждый день вместе ходят в кино. Но все хорошо общаются друг с другом, никто не молчит. У нас есть свои шутки и общие темы, часто смеемся просто до упаду. Никто ни у кого не ломает коньки, ничего такого и не может быть. Это культурный вид спорта, где каждый занимается своим делом», — рассказала Турсынбаева в интервью QAZSPORT.
«Саша Трусова, Аня Щербакова и Алена Косторная — мои соперницы? Они также мировые рекордсмены и спортсмены, которые делают невероятные вещи. Многие фигуристки пытаются их догнать. И для меня они также считаются соперниками, мы же соревнуемся», — добавила Турсынбаева.
В минувшем сезоне Турсынбаева завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Японии, проиграв золото другой ученице Тутберидзе Алине Загитовой. В сентябре 2019 года казахстанская фигуристка получила травму, после которой не выступала в официальных соревнованиях.